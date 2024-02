Le record atteint par les actions japonaises marque la fin d'un long périple dans le désert de l'investissement. L'argent, l'élan et les signes de changement dans les entreprises japonaises ont ramené le marché en tête des portefeuilles mondiaux.

Il aura fallu attendre plus de 34 ans, suffisamment longtemps pour marquer une génération d'investisseurs japonais qui, par une expérience amère, ont été les vendeurs de ce puissant rallye.

Cependant, avec un Nikkei en hausse de 50 % en un peu plus d'un an, les gestionnaires mondiaux ressentent maintenant la douleur d'avoir raté le coche et se démènent pour y participer.

Les valorisations favorables, les rachats d'actions et d'autres décisions d'entreprises favorables au marché ont également convaincu les investisseurs qu'il n'y a pas de bulle cette fois-ci. Selon les courtiers et les gestionnaires de fonds, les flux entrants ne font que commencer et, quelques semaines à peine après le début de l'année, les analystes de courtage ont revu leurs objectifs de prix à la hausse.

"Si je devais faire une analogie avec le baseball, je pense que nous sommes encore dans la deuxième manche", a déclaré Shinji Ogawa, co-responsable des ventes d'actions au Japon chez J.P. Morgan à Tokyo, avant que l'indice n'atteigne le record qu'il a atteint jeudi.

"Le nombre de demandes reçues par mon équipe est littéralement exponentiel depuis quelques mois - la demande ou l'intérêt que suscite le Japon à l'heure actuelle est écrasante.

M. Ogawa estime que les gestionnaires mondiaux devraient acheter quelque 42 000 milliards de yens (280 milliards de dollars) d'actions rien que pour que leur exposition, qui s'est réduite au fil des décennies, atteigne le poids du marché.

Selon le fournisseur de données EPFR, les fonds d'actions mondiales hors États-Unis sous-pondèrent le Japon à hauteur de 4 %. Les fonds régionaux du Pacifique sous-pondèrent le Japon de 8 % en décembre 2023.

Les flux suggèrent que les gestionnaires réduisent rapidement cette sous-pondération, car il est de plus en plus difficile de justifier une telle absence. Les achats nets à l'étranger se sont élevés à 6 300 milliards de yens (42 milliards de dollars) l'année dernière, soit le montant le plus élevé jamais enregistré depuis dix ans. En janvier, ils se sont élevés à 1,2 trillion de yens.

"Nous avons vraiment vu les gens commencer à travailler sur les gestionnaires actifs au Japon", a déclaré Jamie Halse, qui gère le fonds japonais de Platinum Asset Management de 450 millions de dollars australiens (300 millions de dollars) à partir de Sydney et qui a vu 30 millions de dollars australiens affluer au cours des six derniers mois.

"Dans le passé, ils n'auraient peut-être pas voulu rencontrer un gestionnaire de fonds japonais", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il est tout à fait possible d'attirer davantage d'argent ... d'autant plus que le Japon est devenu la cible privilégiée des investisseurs mondiaux.

BOURGEONNANT

L'étape franchie par le Nikkei rappelle l'effondrement qui a suivi le précédent sommet, lorsque la "bulle économique" japonaise a éclaté et que l'indice a chuté de 60 % en deux ans et demi. Il réfute également le mythe selon lequel les actions japonaises sont historiquement à la traîne.

Jeudi, l'indice de référence a grimpé jusqu'à 39 156,97 dans les échanges de l'après-midi, dépassant son sommet de 1989 avant d'enregistrer un record de clôture de 39 098,68.

Cette hausse récente est la dernière d'une longue série : au cours des dix dernières années, le Nikkei a progressé de 161 % en yens et de près de 80 % en dollars.

À titre de comparaison, au cours de la même période, en dollars, le principal marché européen le plus performant, le DAX allemand, a progressé de moins de 40 %. Le Shanghai Composite a grimpé de 18 % en dollars au cours des 10 années précédant février 2024. Le S&P 500 a progressé d'environ 170 %.

Les investisseurs qui ont la mémoire longue soulignent également les différences d'évaluation et d'état d'esprit cette fois-ci.

À la fin des années 1980, les actions japonaises se négociaient à des multiples cours/bénéfices de 50 ans et plus.

Aujourd'hui, le Nikkei se négocie à un ratio cours/bénéfice de 22 et la capitalisation boursière totale de l'indice - 680 000 milliards de yens - est inférieure à celle d'Apple et de Nvidia réunies.

"Toute la hausse de ces dix dernières années a été tirée par les bénéfices", a déclaré Shuntaro Takeuchi, qui gère des stratégies sur le Japon avec environ 800 millions de dollars d'actifs chez Matthews Asia.

"Ce n'est pas la (Banque du Japon) qui l'a dopé, ni les fonds de pension japonais... le niveau record atteint cette fois-ci est dû à la croissance (des bénéfices) et à l'amélioration de la gouvernance d'entreprise, ce qui se traduit par de meilleurs rendements pour les actionnaires.

L'année dernière, les investisseurs particuliers japonais ont vendu des actions pour un montant net de 3 500 milliards de yens, et ils ont encore vendu un billion de yens en janvier, selon les données de la bourse. Les investisseurs institutionnels japonais ont vendu pour 2,7 trillions d'actions en 2023 et pour 1,3 trillion en janvier.

CINQUANTE MILLE

L'argent afflue vers les banques et les grands noms de l'industrie tels que Toyota.

Les ventes de Toyota, premier constructeur automobile mondial, ont atteint un record en 2023 et les investisseurs estiment que l'amélioration des bénéfices se poursuivra, même si le yen augmente. Les enquêtes menées auprès des usines laissent présager une amélioration des bénéfices.

Dans le même temps, la Bourse de Tokyo incite les entreprises à améliorer la gestion de leur capital, à dénouer les participations croisées inefficaces et à utiliser les liquidités ou à les restituer.

Selon les données du LSEG, le montant total des rachats a atteint un record de près de 60 milliards de dollars l'année dernière. Mais ce montant est inférieur à celui des rachats d'actions d'Apple et, avec quelque 343 000 milliards de yens de liquidités dans les bilans non bancaires, les investisseurs s'attendent à ce qu'on leur donne une réduction.

"Avec plus de la moitié des actions japonaises qui se négocient encore avec des liquidités nettes, nous prévoyons une augmentation des annonces de rachat", a déclaré Wei Li, gestionnaire de portefeuille chez BNP Paribas Asset Management à Hong Kong.

Le rendement du dividende des actions japonaises est aujourd'hui d'environ 2 % et continue d'augmenter, ce qui représente une nette amélioration par rapport à 1989, lorsqu'il était d'environ 0,4 % et que le rendement des obligations d'État atteignait presque 6 %.

Certes, il y a des risques. Le Japon est entré en récession au dernier trimestre, la perspective de la première hausse des taux d'intérêt depuis des décennies et une économie chinoise vacillante pèsent également sur la balance.

Mais les achats étrangers, l'absence d'agitation et le changement progressif de l'attitude mondiale à l'égard du Japon sont prometteurs, estiment les vétérans.

"Les actions japonaises sont aujourd'hui extrêmement sous-évaluées", a déclaré Ryoji Musha, un vétéran de Daiwa et Deutsche qui est devenu sceptique à la fin des années 1980 lorsque les valorisations ont atteint des sommets.

"Le taux d'intérêt est de 0,8 %, alors que le rendement des actions est de 7 %", a-t-il déclaré, avant que le record ne soit atteint, depuis les bureaux de sa société, Musha Research, qui surplombent la baie de Tokyo.

"La moyenne du Nikkei pourrait atteindre environ 50 000 yens d'ici la fin de l'année". (1 $ = 150,2100 yens) (1 $ = 1,5239 dollar australien)