L'indice Nikkei du Japon a poursuivi son ascension pour atteindre son plus haut niveau en 33 ans mardi, les maisons de commerce et l'opérateur Uniqlo Fast Retailing menant les gains grâce à un soutien technique pour les actions lourdes avant la fixation des prix de cotation spéciaux.

Le Nikkei a récupéré ses pertes initiales pour clôturer en hausse de près de 1 % à 32 506,78. L'indice a terminé à son plus haut niveau depuis juillet 1990.

L'indice plus large Topix a augmenté de 0,74% à 2.236,28.

Avant la fixation, le 9 juin, des prix de cotation spéciaux utilisés pour fixer les valeurs des options et des contrats à terme sur l'indice, "les actions ayant une contribution importante à l'indice ont fait l'objet d'achats spéculatifs, ce qui a soutenu le marché", a déclaré Takashi Nakamura, stratège principal à l'Institut de recherche de Tokai Tokyo.

Les actions de Fast Retailing ont grimpé de 1,73 %, contribuant le plus à la progression du Nikkei, tandis que la société de commerce Mitsui & Co a bondi de 3,86 %.

Mizuho Financial Group a glissé de 0,49%, menant les pertes parmi les créanciers sur les rapports que les régulateurs américains pourraient promulguer des exigences de capital plus strictes à la suite des récentes faillites bancaires. Advantest a glissé de 2,18% après que ses pairs liés aux puces aient baissé dans les échanges américains.

Le Nikkei a fait un bond de 15 % au cours des trois derniers mois, dépassant les principaux indices mondiaux. Un indicateur technique, connu sous le nom d'indice de force relative (RSI) sur 14 jours, s'est établi à 79, au-dessus de la barre des 70 qui indique une surchauffe du marché.

"Ces derniers jours, nous avons l'impression que les achats sont généralement plus importants que lors des deux dernières semaines de mai", a déclaré Mio Kato, fondateur de LightStream Research. "Peut-être que les investisseurs plus familiers avec l'IA au Japon se détournent un peu du thème de l'IA, par exemple, pour obtenir une exposition plus large.

Les maisons de commerce et les sociétés minières ont été en tête des gains parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo, avec une hausse de 2,5 %. Les banques ont enregistré les pertes les plus importantes, avec un recul de 0,78 %.

Nitto Denko, un fabricant de films protecteurs qui fournit Apple, a grimpé de 0,9 % après que le fabricant de l'iPhone a dévoilé un nouveau casque de réalité augmentée coûteux.