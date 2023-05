Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, est de plus en plus enclin à convoquer des élections anticipées, peut-être dans les semaines à venir, en raison de la montée en puissance de ses partisans après le sommet du G7, qui a été marqué par la visite surprise du président ukrainien.

Bien qu'une élection pour la chambre basse du parlement, plus puissante, ne soit pas prévue avant 2025, M. Kishida souhaite renforcer sa position au sein du parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir avant une course à la direction à l'automne prochain, afin d'assurer sa réélection et de conserver son poste de premier ministre.

La majorité parlementaire de son parti garantit pratiquement que son président sera premier ministre.

Bien que M. Kishida ait déclaré dimanche qu'il n'envisageait pas de dissoudre le parlement maintenant, les experts estiment qu'il pourrait ne pas être en mesure de résister si les conditions favorables s'accumulent.

"Il voudra le faire au meilleur moment, pour obtenir de bons résultats dans la course du PLD, pour lui donner un mandat", a déclaré Airo Hino, professeur de sciences politiques à l'université Waseda de Tokyo.

L'organisation rapide d'élections permettrait à M. Kishida de bénéficier de taux de soutien qui ont grimpé de 9 points de pourcentage dans plusieurs sondages depuis le début du sommet du G7, le 19 mai, ainsi que de perceptions qui ont renforcé son image de leader mondial.

M. Kishida, qui a pris ses fonctions en octobre 2021, a vu son taux d'approbation chuter à un peu moins de 30 % dans certains sondages en novembre dernier, suite aux révélations sur les liens entre le PLD et l'Église de l'Unification, mais les chiffres ont commencé à remonter avec le dégel des liens avec la Corée du Sud et un voyage en Ukraine au mois de mars.

En organisant le sommet dans sa ville natale d'Hiroshima, la première ville à avoir subi un bombardement atomique pendant la guerre, il a également joué sur la sympathie pour l'Ukraine et ses souffrances.

L'apparition inattendue du président Volodymyr Zelinskiy, ainsi que les images télévisées des deux dirigeants proposant des fleurs devant un monument aux victimes de la bombe atomique, ont donné un coup de pouce à cette sympathie.

"Pour Kishida, la visite de Zelenskiy a une signification unique qui contribuera à augmenter sa cote de popularité", a déclaré Shigenobu Tamura, analyste politique et ancien membre du personnel du PLD.

"En outre, M. Kishida a présidé un sommet qui a soulevé des questions mondiales et auquel ont participé d'autres pays tels que l'Inde et la Corée du Sud, ce qui souligne son action et sa stature dans le monde.

M. Kishida pourrait également vouloir profiter de la hausse de l'indice de référence Nikkei 225, qui a atteint des sommets depuis plusieurs décennies, grâce à des bénéfices élevés et à des signes de reprise économique. Vendredi, l'indice a atteint son plus haut niveau depuis 1990.

L'organisation d'élections anticipées pourrait donner à l'opposition moins de temps utile pour se préparer.

Peu de groupes d'opposition au Japon représentent une menace significative, mais le PLD se méfie de la montée en puissance du parti conservateur Japan Innovation Party et aimerait l'empêcher de s'allier à d'autres partis.

Toutefois, M. Kishida ne devrait pas faire d'annonce tant que son gouvernement n'aura pas dévoilé de propositions pour lutter contre la baisse de la natalité et adopté une mesure visant à augmenter les dépenses de défense. La session parlementaire actuelle se termine le 21 juin.

Mais il y a aussi des risques importants.

Selon l'analyste Atsuo Ito, des élections anticipées pourraient intervenir trop tôt pour garantir à Kishida la présidence du PLD, même si le parti obtient de bons résultats, alors que la menace d'une hausse des prix se profile à l'horizon.

Bien que le PLD ait remporté les dernières élections, y compris une poignée d'élections partielles en avril, ses victoires ont été loin d'être écrasantes, a-t-il ajouté, un point également soulevé par d'autres analystes.

"Les premiers ministres gagnent toujours en popularité après les sommets", a ajouté M. Ito. "La question est de savoir s'il peut maintenir cette popularité.