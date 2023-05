L'argent chinois afflue dans les fonds d'actions japonais alors que le Nikkei atteint son plus haut niveau depuis 33 ans, déclenchant des avertissements répétés de la part des gestionnaires de fonds sur les risques du marché.

Deux fonds négociés en bourse (ETF) cotés à Shanghai qui suivent l'indice Nikkei 225 ont suscité un tel engouement que leur prix dépasse de loin leur valeur nette d'inventaire.

Les gestionnaires des ETF, E Fund Management Co et China Asset Management Co (ChinaAMC), ont signalé les risques aux investisseurs pour la troisième session consécutive mardi.

"Nous conseillons aux investisseurs de faire attention aux risques liés aux primes de prix sur le marché secondaire", ont déclaré les sociétés de fonds communs de placement dans des communiqués distincts.

"Si les investisseurs investissent aveuglément, ils peuvent subir des pertes considérables.

Le Nikkei a gagné 19 % cette année, les investisseurs étrangers étant notamment attirés par les bons résultats des entreprises et les signes de reprise économique.

Les investisseurs chinois ont injecté de l'argent dans une poignée d'ETF qui investissent dans des actions japonaises dans le cadre du QDII, le programme d'investissement à l'étranger.

Le Hua An Mitsubishi UFJ Nikkei 225 ETF a vu ses actifs sous gestion plus que doubler cette année pour atteindre 123,5 millions de yuans (17,52 millions de dollars).

La demande se reflète également dans les primes de prix des ETF, qui peuvent être achetés et vendus comme des actions.

La prime de l'ETF E Fund Nikko AM Nikkei 225 Index a grimpé jusqu'à 23 % vendredi dernier, avant de diminuer lorsque le gestionnaire du fonds a émis des avertissements. La taille du fonds a augmenté de près de 60 % cette année.

La prime du China AMC Nomura Nikkei 225 Index ETF a grimpé à 18 % sur le marché secondaire vendredi. (1 $ = 7,0483 yuans chinois renminbi)