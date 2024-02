Alors que les difficultés économiques et géopolitiques provoquent un exode des investisseurs de Chine, nombre d'entre eux se tournent vers le Japon, ce qui donne un coup de pouce supplémentaire à l'indice de référence Nikkei, qui atteint des sommets inégalés.

Si certains investisseurs souhaitent simplement dire adieu à leur voisin en difficulté pour se tourner vers le pays du soleil levant, ceux qui cherchent à tirer parti des liens économiques étroits entre les deux pays à une distance confortable sont paradoxalement en train de remporter de beaux succès.

Les poids lourds du Nikkei ayant une présence significative en Chine, tels que le géant des puces Tokyo Electron et la société mère d'Uniqlo, Fast Retailing, montent en flèche, ayant gagné respectivement 126 % et 63 % au cours des 12 derniers mois.

ASICS Corp, qui possède des filiales dans des pays comme la Chine, a augmenté d'environ 91 %, tandis que la chaîne de restaurants japonaise Seizeriya, une chaîne populaire qui s'est imposée en Chine, a grimpé de 62 %.

Les investisseurs qui ont toujours détenu des actions chinoises, mais qui se tiennent désormais à l'écart par crainte des sanctions américaines, estiment que la détention d'une entreprise japonaise qui vend à la Chine ou qui y est implantée devient l'option la plus acceptable sur le plan politique.

D'autres parient sur une éventuelle reprise de la Chine, motivée soit par sa quête d'autosuffisance, soit par l'augmentation des dépenses de ses 1,4 milliard de consommateurs.

L'achat d'actions japonaises est "moins controversé dans l'environnement politique américain actuel", a déclaré Liqian Ren, directeur de Modern Alpha chez WisdomTree Asset Management à Philadelphie.

"Si un client possède des actions japonaises, même si l'exposition est une sorte de proxy de la Chine, il est beaucoup moins susceptible de vous poser une question politique si le portefeuille n'a pas été aussi performant", a-t-elle déclaré.

Premier partenaire commercial du Japon, la Chine représente un cinquième des échanges commerciaux et constitue également la troisième destination des investissements japonais, après les États-Unis et l'Australie.

Si les deux pays sont étroitement liés sur le plan économique, leurs marchés financiers ne pourraient présenter un plus grand contraste.

L'indice chinois CSI300 a atteint ce mois-ci son niveau le plus bas depuis cinq ans et a perdu 18 % en un an environ, plombé par les difficultés du marché immobilier et l'absence de mesures de relance à grande échelle.

Les actions japonaises, en revanche, atteignent des sommets et semblent prêtes à augmenter grâce aux perspectives plus favorables de l'économie japonaise et aux réformes de la gouvernance d'entreprise.

Environ 6,59 milliards de dollars sont sortis des fonds offshore chinois depuis avril 2023, tandis que les fonds offshore japonais ont reçu 6,3 milliards de dollars de flux entrants le mois dernier, s'ajoutant aux flux entrants de 7,84 milliards de dollars l'année dernière, selon les données du LSEG.

Jamie Halse, gestionnaire de portefeuille chez Platinum Asset Management à Sydney, est propriétaire du fabricant de produits pour bébés Pigeon Corp .

L'entreprise tire la majorité de son bénéfice d'exploitation de la Chine, et Halse a souligné un rebond du nombre de mariages sur le continent l'année dernière, qui a bondi de 10 %, après des baisses constantes pendant la pandémie de COVID-19.

"L'autre grand secteur est la majeure partie de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, qui est fortement exposée à la demande chinoise", a ajouté M. Halse. "Elle a été très robuste ces derniers temps.

Les géants japonais du secteur des puces ont contribué à alimenter les gains de 17 % du Nikkei cette année, Tokyo Electron et le fabricant d'équipements de test de puces Advantest figurant parmi les plus performants.

"Nous voyons beaucoup de flux dans notre portefeuille de fonds spéculatifs à l'échelle mondiale en provenance de la Chine, et ... beaucoup de flux vers le marché japonais", a déclaré Bruce Kirk, stratégiste en chef pour les actions japonaises chez Goldman Sachs.

Les liens avec la Chine peuvent servir de bouée ou d'épée de Damoclès aux entreprises japonaises. Les bénéfices de Shiseido, une entreprise de cosmétiques qui mise sur le marché chinois de la beauté, ont été mis à mal par le ralentissement de l'économie et ses actions ont chuté de 32 % en un an.

Que les investisseurs se tournent vers le Japon en quête de substituts de la Chine ou d'une déconnexion totale, l'ombre portée de la Chine a donné au Nikkei un élan indéniable.

Même les entreprises ayant peu de liens avec la Chine, telles que Recruit Holdings et Toyota Motor, sont en forte hausse.

Mais en fin de compte, les analystes considèrent que les fondamentaux, tels que les réformes de la gouvernance d'entreprise et les bénéfices des poids lourds de l'indice, sont la clé des flux futurs.

"Le remplacement de la Chine est comme une cerise sur le gâteau", a déclaré M. Ren de WisdomTree. (Reportage de Brigid Riley ; reportage complémentaire de Tom Westbrook, Vidya Ranganathan et Rae Wee à Singapour ; rédaction de Vidya Ranganathan et Clarence Fernandez)