La moyenne des actions japonaises Nikkei a fortement rebondi mercredi, ce qui l'a mis sur la bonne voie pour mettre fin à une série de quatre jours de pertes, grâce à la montée en flèche des actions technologiques, qui ont suivi les gains réalisés dans la nuit par leurs homologues américains.

Le Nikkei a terminé la séance du matin en hausse de 0,93 % à 32 842,39, après une chute de plus de 3 % au cours des quatre séances précédentes. L'indice de référence a atteint un sommet de 33 ans la semaine dernière, à 33 772,89.

L'indice plus large Topix a gagné 1,12 % à 2 279,01.

Le secteur technologique a fait un bond de 1,31 %, ce qui en fait le secteur le plus performant du Nikkei.

Sur les 225 composantes de l'indice, 184 ont progressé, 39 ont reculé et deux sont restées stables.

"Le Nikkei ayant rebondi pour la première fois en cinq séances, il est très probable qu'il reste fermement positif tout au long de la journée", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities. "Plusieurs indicateurs techniques montrent que la surchauffe temporaire du marché s'est calmée."

L'indice de force relative (RSI) du Nikkei sur 14 jours se situait à 59 mercredi, en retrait par rapport à la ligne des 70 que de nombreux analystes considèrent comme le signe d'une situation de surachat.

À Wall Street, le Nasdaq, à forte composante technologique, a été le plus performant des trois grands indices, avec une hausse de 1,75 %. L'indice Philadephia SE Semiconductor, qui mesure les actions liées aux puces, a fait un bond de 3,6 %.

Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron et le fabricant de machines de test de puces Advantest ont donné le plus grand coup de pouce au Nikkei, contribuant respectivement à hauteur de 25 points d'indice et de 21 points d'indice avec des gains de 1,27 % et de 1,74 %.

Le recul du yen par rapport au dollar, à son plus bas niveau depuis novembre, a stimulé les exportateurs, avec une hausse de 2,26 % pour Toyota Motor.

Les valeurs financières ont bénéficié de la hausse des rendements obligataires, avec en tête la hausse de 2,88 % de Nomura Holdings.

La plus forte hausse en pourcentage a été celle de Nippon Sheet Glass , qui a grimpé de 8,1 % après avoir annoncé la cession d'une coentreprise en Russie et un gain de 5 milliards de yens (34,73 millions de dollars) lié à des investissements par mise en équivalence.

À l'inverse, l'indice des transports maritimes de la Bourse de Tokyo, qui avait progressé de plus de 7 % au cours des deux séances précédentes, a reculé de 2 %. Kawasaki Kisen Kaisha a chuté de 8,1% pour être le plus mauvais élève du Nikkei. (1 $ = 143,9600 yens) (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)