TOKYO, 21 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a annoncé vendredi qu'elle allait prolonger d'une demi-heure la séance de cotation à partir du 5 novembre 2024, dans le but d'attirer les investisseurs et d'accroître les volumes d'échanges.

Pour faire face à la concurrence des grandes places boursières mondiales, le Tokyo Stock Exchange (TSE) prévoit une clôture à 06h30 GMT, contre 06h00 GMT actuellement, en maintenant l'ouverture à 00h00 GMT.

Malgré la prolongation des heures de négociations, la séance restera plus courte que celle de Wall Street, qui dure six heures et demie, car la Bourse de Tokyo va conserver une pause d'une heure à la mi-journée.

"Je ne sais pas exactement quel sera l'impact de l'extension de 30 minutes sur les volumes de transactions", a déclaré un gestionnaire de fonds d'actions d'une société de courtage.

Une séance à Tokyo dure cinq heures depuis 1954. (Reportage Satoshi Sugiyama et Junko Fujita; Blandine Hénault et Laetitia Volga pour la version française, édité par Blandine Hénault)