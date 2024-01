La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté de plus de 1 % vendredi, soutenue par les actions de l'industrie des puces, l'indice de référence se dirigeant vers une deuxième hausse hebdomadaire consécutive.

Le Nikkei était en hausse de 1,6 % à 36 034,71, à 2 h 4 GMT, grimpant de 1,28 % pour la semaine. Plus tôt dans la session, l'indice a atteint 36 076,23, se rapprochant du pic de 34 ans de mercredi à 36 239,22.

Le Topix plus large a ajouté près de 1% à 2.516,50, en voie d'un gain hebdomadaire de 0,9%.

Les indicateurs techniques continuent d'indiquer que la hausse de 7,7 % du Nikkei jusqu'à présent en 2024, la meilleure parmi les principaux indices, est "surchauffée", même après des baisses au cours des deux dernières séances de négociation.

Un indicateur courant, l'indice de force relative (RSI), se situe à environ 73, au-dessus du seuil de 70 qui signale un marché suracheté.

Les investisseurs étrangers ont été l'un des principaux moteurs de la reprise de cette année, les données du ministère des finances indiquant cette semaine des achats nets d'actions japonaises pour un montant de plus de 1 200 milliards de yens (8,09 milliards de dollars) au cours de la période de sept jours qui s'est achevée le 13 janvier.

"C'est un chiffre très important pour une seule semaine", a déclaré James Halse, gestionnaire de portefeuille chez Platinum Asset Management à Sydney.

"L'intérêt (pour les actions japonaises) s'est accru de manière assez constante au cours de l'année écoulée, et il est probable qu'il s'accroîtra encore cette année, compte tenu de la performance du marché jusqu'à présent.

Les actions japonaises liées aux puces ont été les plus performantes vendredi, suivant les gains de leurs homologues américaines après que Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), le plus grand fabricant de semi-conducteurs en sous-traitance au monde, ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20 % en 2024, grâce à la demande croissante de puces haut de gamme utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

Les valeurs lourdes du Nikkei, Tokyo Electron et Advantest, ont été celles qui ont le plus progressé, contribuant chacune pour plus de 100 points au bond total de 565 points du Nikkei sur la journée, avec des hausses respectives de 5,05 % et de 7,92 %.

Les machines de précision ont été les plus performantes parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo, avec une hausse de 2,62 %.

