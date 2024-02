Les actions japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis 34 ans vendredi et les bénéfices élevés ont permis au S&P 500 de clôturer à un niveau record, tandis que les prix du pétrole étaient sur le point de connaître une forte hausse hebdomadaire suite au rejet par Israël d'une offre de cessez-le-feu de la part du Hamas.

Le commerce a été allégé en Asie par la fermeture des marchés chinois pour les vacances du Nouvel An lunaire et par une session écourtée à Hong Kong.

Le Hang Seng a toutefois chuté de 2 % dans la matinée, les opérateurs étant frustrés par la longue attente, jusqu'à présent infructueuse, d'une relance de Pékin ou d'un soutien aux marchés chinois en perte de vitesse.

Le Nikkei a augmenté de 1 %, aidé par le recul du yen qui s'est échangé près de son niveau le plus bas en deux mois à 149,37 pour un dollar dans la matinée en Asie.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon est resté stable et se dirige vers une hausse hebdomadaire de 0,7 %, ce qui lui permettrait d'enregistrer sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis le mois de juin. Le S&P 500 a touché la barre des 5 000 points et a atteint un record de clôture jeudi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont bondi de 3 % jeudi et sont en hausse de plus de 5,5 % sur la semaine, en raison des inquiétudes suscitées par le conflit prolongé au Moyen-Orient, qui perturbe le transport maritime et risque d'entraîner les États-Unis et l'Iran dans une confrontation directe.

"Le rejet catégorique par Netanyahu d'un cessez-le-feu potentiel et l'attaque par un drone américain d'un haut responsable du Hezbollah Kataib à Bagdad ont accru ces risques", a déclaré Robert Rennie, responsable de la stratégie des matières premières à la National Australia Bank.

Un commandant des Kataib Hezbollah, un groupe armé soutenu par l'Iran, a été tué lors d'une frappe américaine mercredi, a déclaré l'armée américaine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les conditions proposées par le Hamas pour un cessez-le-feu étaient "délirantes" et a promis de continuer à se battre.

Sur les marchés obligataires cette semaine, les rendements américains ont augmenté à la suite d'un solide rapport sur l'emploi et d'une série de commentaires des banques centrales indiquant une réticence à l'égard des réductions de taux.

Les rendements à deux ans ont augmenté d'environ huit points de base (pb) cette semaine pour atteindre 4,45 %. Les rendements à dix ans semblent s'être établis au-dessus de 4 % et étaient stables à 4,14 % vendredi, en hausse de 11 points de base cette semaine.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent moins de 20 % de chances d'une réduction des taux en mars et les paris sur le calendrier de la première réduction de la Réserve fédérale s'orientent maintenant lentement vers juin au lieu de mai.

Plus tard dans la journée de vendredi, les révisions de l'inflation américaine seront suivies de près dans l'éventualité d'un changement dans l'une ou l'autre direction.

Les marchés des devises ont suivi l'exemple du marché obligataire, la hausse des rendements soutenant le dollar américain. L'indice du dollar devrait enregistrer une sixième semaine consécutive sans perte.

L'euro est resté stable à 1,0777 dollar. Le yen, en baisse d'environ 0,6 % sur la semaine, a été moins performant après que les marchés se soient accrochés aux commentaires du gouverneur adjoint de la Banque du Japon (BOJ), Shinichi Uchida, qui a déclaré qu'une augmentation rapide des taux était improbable.

"Les implications politiques de ce discours sont pessimistes et confirment l'orientation structurelle pessimiste et accommodante de la BOJ", a déclaré Brent Donnelly,

"Elle n'est tout simplement pas pressée.

Le Nikkei, qui a tendance à évoluer dans la direction opposée au yen, a dépassé le niveau de 37 000 pour la première fois depuis 1990. Les actions de SoftBank ont augmenté de 10 % à la suite d'une hausse de près de 50 % des actions de la société de technologie des puces Arm, dont elle est actionnaire majoritaire.

Les taux swap à deux ans en Nouvelle-Zélande et le dollar kiwi ont augmenté après que la banque ANZ a surpris en prévoyant des hausses de taux en février et en avril à la suite d'une série d'indicateurs économiques plus élevés que prévu.

Le bitcoin devrait connaître sa meilleure semaine depuis deux mois, avec une hausse de 6,6 % à 45 367 dollars.