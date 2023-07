Les actions japonaises ont été les moins performantes en Asie mercredi, le Nikkei tombant à son plus bas niveau en un mois, la forte hausse du yen ayant freiné un long rallye et accentué la nervosité des marchés à la veille des données sur l'inflation américaine.

Le yen et les actions évoluent généralement dans des directions opposées, car un yen plus fort peut nuire à la compétitivité des exportateurs et rendre les actions plus chères pour les étrangers.

Le yen a augmenté d'environ 0,7 % pour atteindre 139,46 dollars mercredi, et il est en hausse de près de 4 % en quatre jours, de nombreuses positions à découvert ayant été annulées.

Le Nikkei a chuté de 1,3 % pour toucher son plus bas niveau en un mois, à 31 791,71, lors de la séance du matin. Il était à 31 957,86 à la mi-journée, en baisse de 5,8 % par rapport au pic de trois décennies qu'il a atteint la semaine dernière. L'indice Topix, plus large, a baissé de 0,6 % pour atteindre 2 223,55.

"Psychologiquement, le yen peut causer un peu de nervosité", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie à la Mizuho Bank à Singapour.

"Le câblage des marchés est la relation inverse entre le yen et le Nikkei.

La forte hausse du Nikkei cette année - 22 % contre 13 % pour les actions mondiales - a également attiré de nombreux investisseurs étrangers qui pourraient se retenir d'augmenter leurs positions alors que le coût en dollars augmente, a-t-il ajouté.

Les marchés sont également sur le qui-vive après une fin de semaine volatile, les investisseurs attendant nerveusement les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, qui devraient déterminer l'orientation des taux d'intérêt.

Les pertes ont été importantes à Tokyo, bien que les valeurs industrielles et technologiques aient été les plus importantes pour le Nikkei. Le fabricant de produits pharmaceutiques Eisai a été le plus grand perdant, en baisse de 3,8 %, suivi par le fabricant d'équipement de semi-conducteurs Screen Holdings, en baisse de 3,7 %.

Le fabricant de puces Tokyo Electron a chuté de 3 %, prolongeant ainsi son récent recul. L'action Renesas Electron, qui a doublé cette année, a chuté de 2,8 %.

Le détaillant Seven & I a été le principal gagnant, en hausse de 2,5 %. (Reportage de Tom Westbrook ; Rédaction de Rashmi Aich)