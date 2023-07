Les actions japonaises ont été les moins performantes en Asie mercredi, le Nikkei tombant à son plus bas niveau en un mois, la hausse du yen ayant freiné la reprise du marché, bien que la perspective d'une scission potentielle de SoftBank ait contribué à limiter les pertes.

Le Nikkei a chuté de 1,3 % à 31 791,71 dans la matinée, avant de récupérer quelques pertes pour clôturer en baisse de 0,8 % à 31 943,93. Le Topix, plus large, a baissé de 0,7 % à 2 221,48.

Le yen et les actions évoluent généralement dans des directions opposées, car une monnaie plus forte nuit à la compétitivité des exportateurs et rend les actions plus chères pour les étrangers.

Le yen s'est renforcé d'environ 0,6 % à 139,50 pour un dollar, et a gagné près de 4 % en quatre jours de bourse, de nombreuses positions à découvert ayant été annulées.

Le Nikkei a perdu plus de 5 % depuis qu'il a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis trois décennies.

"Psychologiquement, le yen peut provoquer un peu de nervosité", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie à la Mizuho Bank à Singapour.

"Le câblage des marchés est la relation inverse entre le yen et le Nikkei.

La forte hausse du Nikkei cette année - 22 % contre 13 % pour les actions mondiales - a également attiré de nombreux investisseurs étrangers, qui pourraient se retenir d'accroître leurs positions alors que le coût en dollars augmente, a-t-il ajouté.

Reuters a rapporté que le conglomérat technologique SoftBank et sa filiale internet Z Holdings envisageaient une cotation aux États-Unis pour son activité de paiement, ce qui a fait grimper leurs actions et limité les pertes de l'indice de référence.

Les actions de Z Holdings ont augmenté de 5,6 % et celles de SoftBank de 2,1 %. L'opérateur de magasins de proximité Lawson a été un autre gagnant remarquable, bondissant de 16 % après que ses résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes. Les actions de son concurrent Seven & I ont augmenté de 2,9 %.

Les pertes, quant à elles, ont été généralisées, les valeurs industrielles et technologiques étant les plus importantes pour le Nikkei.

Le fabricant de produits pharmaceutiques Eisai a été le principal perdant, avec une baisse de 4,1 %, suivi par le fabricant d'équipements de semi-conducteurs Screen Holdings, qui a chuté de 3,7 %.

Le fabricant de puces Tokyo Electron a chuté de 3,3 %, prolongeant ainsi son récent recul. Les actions de Renesas Electron, qui ont doublé cette année, ont chuté de 3,6 %.