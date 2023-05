Les actions japonaises ont terminé en hausse lundi, le Nikkei atteignant son plus haut niveau depuis un an et demi, les investisseurs recherchant des titres à forte rentabilité, tandis que la faiblesse du yen a également stimulé le sentiment.

La moyenne des actions du Nikkei a augmenté de 0,8 % pour atteindre 29 626,34, son plus haut niveau en novembre 2021. L'indice Topix, plus large, a augmenté de 0,9 % pour atteindre 2 114,85 et se trouve à un cheveu de son plus haut niveau depuis trois décennies.

"Les investisseurs se sont rués sur les actions individuelles qui ont publié des bénéfices positifs, ce qui a stimulé le marché global", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

Le dollar américain a conservé sa force face à un panier de devises majeures, après avoir enregistré le plus grand gain hebdomadaire la semaine dernière, et il était toujours en hausse par rapport au yen lundi, même s'il s'est légèrement affaibli face à d'autres devises.

Un yen plus faible a tendance à soutenir les actions des exportateurs, car il augmente la valeur des bénéfices réalisés à l'étranger en termes de yens.

Parmi les actions individuelles, Shiseido Co Ltd a bondi de 5,2 % après que le fabricant de cosmétiques ait battu le consensus en affichant un bond de 97 % de son bénéfice net pour les trois mois allant jusqu'à mars.

Le fabricant de bière Asahi Group Holdings Ltd a augmenté de 3,3 % après que son bénéfice net trimestriel ait été multiplié par plus de quatre.

L'opérateur téléphonique NTT Corp a progressé de 2,2 % après avoir annoncé un fractionnement de ses actions.

SBI Shinsei Bank Ltd a bondi de 8,6 % après que le conglomérat financier japonais en ligne SBI Holdings Inc a déclaré qu'il allait privatiser le créancier de taille moyenne. SBI Holdings a augmenté de 3,9 %.

Le propriétaire de la marque Uniqlo, Fast Retailing Co Ltd, a augmenté de 1 %, ce qui a donné le plus grand coup de pouce au Nikkei. Le fabricant de roulements NSK Ltd a bondi de 13,5 % après avoir affiché des bénéfices supérieurs aux prévisions.

À l'inverse, le fabricant d'équipements médicaux Olympus Corp a chuté de 6,8 % et Rakuten Group Inc a baissé de 9 %, ce qui a empêché le Nikkei de poursuivre sa progression. (Reportage de Junko Fujita ; rédaction de Uttaresh Venkateshwaran et Varun H K)