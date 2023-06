Le Nikkei, l'indice de référence du Japon, a atteint un nouveau sommet en trois décennies, porté par les valeurs technologiques qui s'attendent à un afflux d'investissements dans les entreprises du secteur des puces électroniques.

SoftBank Group Corp a bondi de 5,54 % à la suite d'informations selon lesquelles il pourrait s'associer à une entreprise d'intelligence artificielle avec l'opérateur ChatGPT OpenAI et que son unité de semi-conducteurs Arm est en pourparlers d'investissement avec Intel Corp. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest Corp a grimpé de 3,73 %.

Les actions de Toyota Motor Corp ont bondi de 4,45 % après que le constructeur automobile a annoncé son intention de commercialiser des véhicules électroniques à batterie de nouvelle génération à partir de 2026.

Le Nikkei a grimpé pour la troisième fois consécutive, ajoutant 1,58 % à 32 946,49 à la mi-journée, et s'apprêtant à clôturer à son plus haut niveau depuis juillet 1990. Le Topix, plus large, a gagné 1,11 % à 2 263,61.

Les actions mondiales ont grimpé lundi avant les données sur l'inflation américaine, très attendues, et les décisions politiques de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon et d'autres banques centrales.

La stratégie de Toyota en matière de véhicules électriques "a été bien accueillie par le marché, et hier soir, le marché américain était fort, donc nous avons un marché fort aujourd'hui", a déclaré Kenji Abe, stratège chez Daiwa Securities.

Avec les attentes d'un atterrissage en douceur aux États-Unis et d'un assouplissement de la Fed plus tard dans l'année, "cette valorisation élevée est susceptible de se maintenir pour le moment", a-t-il ajouté.

Parmi les composantes du Nikkei, 169 entreprises ont progressé, tandis que 55 ont reculé. Le fabricant de médicaments Eisai Co Ltd s'est distingué en reculant de 3,84 % après avoir enregistré une hausse lundi grâce à des nouvelles positives concernant son traitement contre la maladie d'Alzheimer.

Le secteur automobile a progressé de 3,19 %, devenant ainsi le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. Un panier de sociétés de transport maritime a été le plus grand perdant, en baisse de 0,91%. (Reportage de Rocky Swift ; Rédaction de Sonia Cheema)