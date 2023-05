La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis 33 ans mardi, aidée par un yen plus faible et des gains pour les futures boursiers américains, dans un contexte d'optimisme accru quant à un accord sur le plafond de la dette.

Le Nikkei est entré dans la pause de la mi-journée en hausse de 0,64% à 31 286,70, le plaçant sur la voie d'une neuvième session gagnante consécutive, après avoir atteint 31 352,53 pour la première fois depuis août 1990.

Le Topix, plus large, était en hausse de 0,38% à 2 184,08 après avoir également atteint un pic de plus de trois décennies à 2 188,66.

Les investisseurs étrangers ont été le principal moteur de la reprise du Nikkei, attirés par les mesures prises par la Bourse de Tokyo (TSE) en faveur d'une meilleure gouvernance d'entreprise et par l'augmentation des investissements de Warren Buffett dans certaines sociétés commerciales japonaises.

"Les investisseurs étrangers s'arrachent les actions japonaises en ce moment, de sorte que la tendance à la hausse du Nikkei devrait se poursuivre", a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef du marché chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"En même temps, la hausse a été très forte et il y a un fort sentiment de surchauffe, de sorte que le risque d'une correction est devenu très prononcé. Les investisseurs doivent faire attention à cela.

Le Nikkei a bondi de quelque 7,7 % depuis le 10 mai pour atteindre son plus haut niveau de mardi. En revanche, l'indice des actions mondiales a progressé d'environ 0,9 % au cours de la même période.

Un indicateur technique très répandu, l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours, a dépassé 85 sur une échelle de 100. Les valeurs supérieures à 70 sont généralement considérées comme surachetées.

Le secteur du papier et de la pâte à papier a été le plus performant parmi les 33 sous-indices industriels du TSE mardi, gagnant 3,3 %. Nippon Paper Industries Co a bondi de 12% pour mener les gains du Nikkei après que Nomura ait relevé le titre à "acheter".

Parmi les autres gagnants, citons Japan Steel Works, qui a bondi de 4,4 %, et les actions liées aux puces, notamment Trend Micro et Renesas Electronics, qui ont gagné respectivement 4,3 % et 3,5 %.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 151 ont progressé, 71 ont reculé et trois sont restées stables (rapport de Kevin Buckland ; rédaction de Shailesh Kuber).