L'indice de référence japonais Nikkei a démarré en trombe vendredi, atteignant son plus haut niveau depuis 34 ans et étant sur le point d'éclipser le sommet historique atteint dans les années 1980, à l'apogée de l'économie de bulle du pays.

L'indice a dépassé le record de l'ère post-bulle économique de 38188,74, ce qui lui permettra de dépasser le record historique de 38957,44 atteint en décembre 1989.

La moyenne des actions du Nikkei a cédé une partie de ses gains initiaux, mais était toujours en hausse de 0,91 % à 38 505,89 à la clôture de la mi-journée. Sur les 225 composantes de l'indice, 202 ont progressé et 21 seulement ont reculé.

"La vitesse (à laquelle le Nikkei augmente) est plus rapide que ce à quoi je m'attendais, mais je pense que c'est justifié" étant donné les améliorations fondamentales telles que la réforme de la gouvernance d'entreprise, a déclaré Kenji Abe, analyste chez Daiwa Securities.

Le Topix, plus large, était en hausse de 1,26% à 2624,53.

Le marché boursier japonais a été soutenu par une forte journée à Wall Street cette nuit. Les actions américaines ont clôturé en hausse après que les données sur les ventes au détail aient diminué plus que prévu, alimentant l'espoir que la Réserve fédérale commence à réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir.

Parmi les actions qui ont mené la charge, la société de divertissement Bandai Namco Holdings Inc a rebondi de 7,59% après avoir chuté jeudi, suivie par la société d'assurance T&D Holdings Inc, en hausse de 6,24%, et Rakuten Group Inc qui a gagné 5,96%.

Parmi les valeurs à forte capitalisation, Toyota Motor a gagné 1,06%, Fast Retailing a augmenté de 0,94% et la société de services de télécommunications KDDI Corp a progressé de 2,37%.

Une brève hausse des prix du pétrole dans la nuit a stimulé les secteurs connexes, le sous-indice Topix des produits pétroliers et du charbon ayant progressé de 3,76 %.

Sur le plan économique, les investisseurs ont également évalué le rapport de jeudi sur la production intérieure brute qui montre que le Japon est entré de manière inattendue en récession à la fin de l'année dernière, et comment cela affectera les perspectives de la politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ).

La comparution du chef de la BOJ, Kazuo Ueda, devant le Parlement japonais vendredi sera suivie de près. (Reportage de Brigid Riley, édition de Shri Navaratnam)