La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans mardi, soutenue par les actions du secteur des puces, alors que l'indice suivait l'ascension de Wall Street vers un nouveau record.

Ces gains interviennent alors que les investisseurs attendent avec prudence la décision de la Banque du Japon en matière de politique monétaire, plus tard dans la journée. Les acteurs du marché s'attendent à ce qu'il n'y ait pas de changement dans les mesures de relance, mais sont impatients d'obtenir des indices sur le calendrier de sortie des taux d'intérêt négatifs.

La décision est attendue vers 0130-0500 GMT et le gouverneur Kazuo Ueda tiendra une conférence de presse vers 0630 GMT.

Peu après l'ouverture, le Nikkei est monté jusqu'à 36 877,41 pour la première fois depuis février 1990, avant de réduire ses gains pour être en hausse de 0,7 % à 36 803,41 à 0125 GMT.

Plusieurs actions du secteur des semi-conducteurs ont surperformé, y compris Lasertec, qui a gagné 3,25%, et Screen Holdings , qui a ajouté 2,27%. Les poids lourds Tokyo Electron et Advantest ont augmenté de 0,3% et 0,43%, respectivement.

L'indice Topix, plus large, a progressé de 0,5 % et a également atteint un nouveau sommet pluridécennal plus tôt dans la séance.

L'indice Topix des valeurs de croissance a bondi de 0,84 %, dépassant largement le gain de 0,14 % des valeurs de rendement.

Au cours de la nuit, l'indice américain S&P 500 a clôturé à un niveau record pour la deuxième fois consécutive, les valeurs technologiques étant les grandes gagnantes.

"En l'absence de facteurs clairs, les actions ont semblé apprécier la baisse des rendements obligataires", a déclaré Kazuo Kamitani, stratège en actions chez Nomura Securities à Tokyo.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a chuté à 4,075 % lundi, après avoir atteint 4,198 % à la fin de la semaine dernière.

Si les rendements restent modérés et les actions américaines fermes, et si le yen reste stable à ses niveaux actuels d'environ 148 pour un dollar, "il n'y aurait rien d'étrange à ce que le Nikkei atteigne 37 000", a déclaré M. Kamitani.

Cependant, lui et d'autres analystes ont déclaré que l'issue de la réunion de la BOJ doit être connue avant que les traders puissent agir de manière proactive. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Savio D'Souza)