La moyenne des actions japonaises Nikkei a reculé par rapport à son pic de 16 mois mercredi, les investisseurs prudents ayant pris leurs bénéfices avant les données cruciales sur l'inflation américaine plus tard dans la journée, qui pourraient influencer la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

En temps utile, les bénéfices nationaux ont continué à faire des gagnants et des perdants, avec l'opérateur de grands magasins Marui Group qui a fait un bond de 21%, tandis que le fournisseur de pièces automobiles NTN Corp a chuté de plus de 10%.

La saison des rapports va crescendo cette semaine, et le poids lourd de l'industrie automobile Toyota Motor, qui a baissé de 0,37 %, sera en tête des entreprises qui présenteront leurs résultats au cours de la journée de mercredi.

Le Nikkei a baissé de 0,44 % à 29 113,33 à la mi-journée, terminant près du niveau le plus bas de la séance du matin. Mardi, il avait bondi de 1 % pour clôturer à son plus haut niveau depuis janvier 2022.

Le Topix, plus large, a baissé de 0,51 % pour atteindre 2 086,85, également proche du niveau le plus bas de la journée. Mardi, il a clôturé à son plus haut niveau depuis septembre 2021.

"Nous assistons aujourd'hui au retracement d'une partie de la forte hausse de mardi, ce qui a créé un environnement propice aux prises de bénéfices", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities, ajoutant que la saison des résultats a été solide jusqu'à présent, ce qui a contribué à limiter les baisses pour les actions japonaises.

"Les bénéfices nationaux sont certainement au centre des préoccupations du marché cette semaine, mais il en va de même pour les chiffres de l'inflation aux États-Unis.

Près de 300 sociétés publieront leurs résultats mercredi, puis près de 500 jeudi, pour atteindre un pic de plus de 1 000 sociétés vendredi.

Des bénéfices importants ont permis à Yokogawa Electic de gagner 9,7 % et à Nichirei Corp , une entreprise de produits alimentaires transformés, 6,5 %.

La société commerciale Mitsubishi Corp, dans laquelle Berkshire Hathaway détient une participation, a également progressé de 3,9 % grâce à des bénéfices solides.

En revanche, Mitsubishi Motors et Pacific Metals ont complété le trio de tête des baisses du Nikkei, perdant un peu plus de 9 % chacun. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich)