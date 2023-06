La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé en baisse de 1 % lundi, les investisseurs ayant vendu des actions liées aux puces, tandis que les investisseurs étrangers sont restés à l'écart, les marchés américains étant fermés pour la fête du 19 juin.

Le Nikkei a clôturé en baisse à 33 370,42, après avoir augmenté de 0,2 % plus tôt dans la session. La semaine dernière, l'indice de référence a atteint son plus haut niveau depuis 33 ans et a enregistré sa dixième hausse hebdomadaire consécutive.

"Il y a toujours eu un soutien de la part des investisseurs étrangers lorsque le Nikkei est devenu faible, mais aujourd'hui c'était différent", a déclaré Seiichi Suzuki, analyste en chef du marché des actions à l'Institut de recherche Tokai Tokyo.

"Il n'y a pas eu assez d'acheteurs, les investisseurs étrangers semblant avoir été absents du marché en raison d'un jour férié aux États-Unis lundi. Le Nikkei pourrait changer de cap vers la fin de la prochaine session, lorsque les investisseurs étrangers seront de retour."

Les valeurs liées aux puces électroniques ont chuté, Advantest et Tokyo Electron perdant respectivement 2,45% et 3,32%. Screen Holdings a perdu 3,34 %.

Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a perdu 1,42 %.

Toyota Motor a perdu 1,4 % après avoir progressé de près de 20 % ce mois-ci.

Le yen a touché un plus bas de près de sept mois face au dollar lundi, après que la Banque du Japon a maintenu sa politique de taux d'intérêt très bas.

Si le yen continue à se décrocher, la banque centrale japonaise pourrait être amenée à modifier sa politique dans un avenir proche. Cette spéculation a fait progresser le secteur bancaire de 1,12 %, a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

L'indice bancaire a augmenté de près de 1% et est devenu le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. Le secteur des assurances T> a gagné 0,74%.

L'indice plus large Topix a perdu 0,43% à 2 290,50.