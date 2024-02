Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début fulgurant de l'année 2024 pour le Nikkei ne montre aucun signe d'arrêt, l'indice de référence japonais atteignant un nouveau sommet de 34 ans mardi, tandis que le yen se rapproche du niveau très surveillé de 150 pour un dollar.

Le Nikkei a franchi des sommets pluridécennaux presque tous les deux jours cette année, se rapprochant lentement du record de 38 957 atteint le dernier jour de bourse de l'année 1989.

Mardi, l'indice de référence a atteint 37 930, son plus haut niveau depuis février 1990, et est en passe de réaliser un gain de 13 % sur l'année. Et ce, après la hausse de 28 % enregistrée en 2023, qui en a fait le marché boursier majeur le plus performant d'Asie.

La thèse de l'investissement reste la même : des valorisations faibles et des changements dans la gouvernance des entreprises, ce qui rend le marché attrayant pour les investisseurs étrangers, même après qu'ils aient investi 6,3 billions de yens (42,1 milliards de dollars) dans les actions japonaises l'année dernière.

Mais cette année a également été marquée par de solides résultats financiers, alors que le yen oscille de nouveau vers le niveau toujours crucial de 150 pour un dollar. Les autorités ont commencé à faire pression sur le marché pour freiner la chute du yen.

La Chine étant fermée cette semaine pour les vacances du Nouvel An lunaire, les échanges en Asie devraient être limités, même si les élections en Indonésie occuperont le devant de la scène mercredi et pourraient provoquer quelques perturbations sur les marchés.

Les marchés à terme laissent présager une ouverture morose en Europe, à en juger par les résultats de la session asiatique. L'indice paneuropéen STOXX 600 étant proche de son plus haut niveau depuis deux ans, les investisseurs pourraient chercher à prendre des bénéfices.

Le rapport sur l'inflation américaine sera le principal événement de la journée et donnera des indications sur l'évolution des taux.

Alors que les opérateurs ont considérablement réduit leurs attentes quant à l'ampleur de la baisse des taux de la Fed cette année et s'attendent désormais à une réduction de 111 points de base, la question est de savoir quand - et non si - la banque centrale américaine entamera un cycle d'assouplissement.

Mais avant cela, les données sur les salaires hebdomadaires moyens au Royaume-Uni retiendront l'attention des traders et aideront à évaluer la santé du marché du travail, ainsi qu'à déterminer si les pressions inflationnistes sur le marché s'atténuent.

La Banque d'Angleterre s'est montrée inflexible sur le fait que l'inflation est trop élevée par rapport à son objectif de 2 % pour risquer une réduction prématurée, la livre sterling devenant une cible pour les opérations de carry trade.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Événements économiques : Salaire hebdomadaire moyen au Royaume-Uni pour les trois mois se terminant en décembre, taux de chômage au Royaume-Uni pour le mois de décembre.

(1$ = 149,5300 yens)