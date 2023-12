La moyenne des actions japonaises Nikkei a effacé ses gains initiaux pour se négocier en baisse jeudi, les constructeurs automobiles et les valeurs bancaires ayant chuté après que le signal de la Réserve fédérale de mettre fin à son cycle de resserrement ait fait grimper le yen et poussé les rendements du Trésor américain à la baisse.

Le Nikkei a glissé de 0,38% à 32 801,15 à la mi-journée, après avoir ouvert en hausse de 0,32% pour suivre les gains de la nuit à Wall Street.

La moyenne industrielle Dow Jones a atteint son premier record de clôture depuis janvier 2022 après que la Fed a indiqué que sa politique de hausse des taux d'intérêt était terminée.

Le yen japonais s'est négocié en hausse de 0,63% à 141,97, tandis que le rendement de référence américain à 10 ans a étendu ses baisses dans les heures asiatiques après avoir atteint son plus bas niveau depuis le mois d'août dans la nuit.

Un yen plus fort a tendance à nuire aux actions des exportateurs car il diminue la valeur des bénéfices à l'étranger en termes de yens lorsque les entreprises les rapatrient au Japon.

"Les actions japonaises ont chuté en raison de la force du yen et de la baisse des rendements du Trésor. La décision de la Fed a été plus pessimiste que prévu", a déclaré Takehiko Masuzawa, responsable du négoce chez Phillip Securities Japan.

L'indice Topix, plus large, a chuté de 1,11 % pour atteindre 2 328,67.

Le secteur de l'automobile et des pièces détachées a perdu 3,48 % et est devenu le plus mauvais secteur parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Toyota Motor a perdu 3,67%, devenant le plus grand frein au Topix. Honda Motor a chuté de 4,04%.

Le secteur bancaire a perdu 3,44%, Mitsubishi UFJ Financial et Sumitomo Mitsui Financial Group perdant respectivement 3,5% et 4,33%.

L'indice des assurances a baissé de 3,27 %,

"Il est normal que ces secteurs aient chuté après la décision de la Fed, mais tous les mauvais indices du marché ont été éliminés jusqu'à présent. Les investisseurs ont maintenant les yeux rivés sur la réunion de politique générale de la Banque du Japon", a déclaré M. Masuzawa.

La BOJ devrait tenir sa réunion de politique générale de deux jours à partir de lundi.

Recruit Holdings a bondi de 6,62% après que l'agence de recrutement ait annoncé le rachat de ses propres actions pour une valeur de 200 milliards de yens (1,41 milliard de dollars). (1 $ = 142,1600 yens) (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Rashmi Aich)