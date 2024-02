Les actions japonaises ont atteint un niveau record jeudi, dépassant les niveaux observés pour la dernière fois en 1989, à l'époque de la bulle économique. Les valorisations bon marché et les réformes des entreprises attirent les capitaux étrangers à la recherche d'alternatives aux marchés chinois sinistrés.

La moyenne des actions du Nikkei a augmenté d'environ 2 % pour atteindre 39 000 points, dépassant le précédent record intrajournalier de 38 957,44 points atteint le dernier jour de bourse de 1989. Ce jour-là, l'indice de référence avait clôturé à 38 915,87 points.

Les 34 années qu'il a fallu pour reprendre pied constituent également un record pour un grand marché et représentent une décennie de plus que ce qu'il a fallu à Wall Street pour récupérer les pertes subies lors du krach de 1929 et de la Grande Dépression.

"Il est difficile d'exagérer l'impact psychologique du retour du Nikkei sur les Japonais, car une génération n'a jamais connu un tel niveau", a déclaré Richard Kaye, gestionnaire de portefeuille basé au Japon chez Comgest.

"Le magnétisme du marché pourrait attirer des quantités imprévues de liquidités nationales", a-t-il ajouté.

L'indice a augmenté de près de 17 % cette année, après avoir bondi de 28 % en 2023, lorsqu'il était la bourse asiatique la plus performante. À titre de comparaison, le Nasdaq, à forte composante technologique, a grimpé de 43 % l'année dernière et a progressé de 6 % jusqu'à présent en 2024.

La hausse du Nikkei a défié la récession au Japon, les guerres en Europe et au Moyen-Orient, le choc inflationniste mondial et la hausse des taux d'intérêt dans le monde entier. L'exposition au commerce a contribué à le protéger de la détérioration de la demande intérieure, tandis que la faiblesse de la monnaie a stimulé les revenus des exportateurs.

Cette étape importante a également permis de mettre un terme à des décennies de performances médiocres qui avaient éloigné les investisseurs mondiaux.

Les changements en matière de gouvernance d'entreprise au Japon favorisent les rachats d'actions et le dénouement des participations croisées, et les étrangers stimulent désormais la reprise, avec notamment un investissement important de Warren Buffett en 2020, qui met en évidence les valorisations attrayantes.

L'année dernière, les investisseurs étrangers ont investi 6 300 milliards de yens (42 milliards de dollars) sur le marché des actions. En janvier, ils ont dépensé un montant net de 1,16 trillion de yens dans les actions japonaises.

Une solide saison de bénéfices et la chute du yen, qui est revenu à un niveau proche de 150 pour un dollar, ainsi que les prévisions selon lesquelles la Banque du Japon maintiendra une politique monétaire ultra-légère pendant un certain temps encore ont stimulé le marché au début de 2024.

L'enquête menée par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds asiatiques en février a montré que "l'optimisme à l'égard du Japon reste intact".

Près d'un participant sur trois s'attend à des rendements à deux chiffres sur le marché boursier japonais au cours des 12 prochains mois. "C'est, de loin, le marché préféré de la région", ont déclaré les analystes de BofA, les gestionnaires de fonds privilégiant les semi-conducteurs et les valeurs bancaires.

Un sondage Reuters publié le 22 février a montré que les analystes avaient relevé leurs prévisions de fin d'année de 35 000 en novembre à 39 000 à la fin de 2024.

AUJOURD'HUI ET AUJOURD'HUI

Les hauts sommets du Nikkei rappellent les années de prospérité des années 1980 et les souvenirs de l'effondrement du marché et d'autres actifs qui ont inauguré la déflation et la "décennie perdue" du Japon, marquant toute une génération d'investisseurs.

Trois décennies plus tard, l'effervescence est bien moindre et rien ne laisse présager une crise imminente : l'inflation est à peine supérieure à 2 % et les bénéfices des entreprises sont en plein essor, même si l'économie est entrée en récession à la fin de l'année dernière.

Fast Retailing Co, propriétaire d'Uniqlo, Advantest Corp, testeur de puces, et Tokyo Electron, fabricant d'outils pour puces, sont quelques-unes des entreprises à l'origine de la reprise, alors qu'il y a trente ans, les actions des banques et de l'immobilier étaient les seules à avoir le vent en poupe.

"Les actions étaient extrêmement chères en 89/90. C'est encore raisonnable aujourd'hui", a déclaré Junichi Inoue, responsable des actions japonaises chez Janus Henderson

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel des actions japonaises, une mesure courante de l'évaluation, a dépassé les 50 à l'époque de la bulle, et se situe actuellement à 20,5 pour le Nikkei, contre 25 pour le Nasdaq et 20,4 pour l'indice S&P 500, selon les données de Refinitiv.

LES LIGNES DE TRAÎNEAUX

Le marché japonais a également bénéficié d'une forte poussée de réforme des entreprises de la part de la bourse elle-même et d'un timing fortuit de ses performances - il a progressé alors que la Chine s'effondrait.

Alors que le Nikkei a connu un parcours fulgurant, l'indice Hang Seng de Hong Kong est en baisse de 7 % en 2024, après avoir chuté de 14 % l'année dernière, et l'indice CSI300 de la Chine est proche de ses plus bas niveaux depuis cinq ans, ce qui fait fuir l'argent.

Les répartiteurs affirment qu'au moins une partie de cet argent se retrouve au Japon, où les fonds mondiaux ont été inférieurs au poids du marché pendant des années, alors que les actions américaines et chinoises s'étaient si bien comportées.

Certes, la faiblesse du yen a réduit les rendements en dollars et les investisseurs sont nerveux à l'idée d'une évolution soudaine de la monnaie dans un sens ou dans l'autre, alors que le Japon s'efforce de sortir de la déflation et des taux d'intérêt négatifs.

Mais les mesures prises l'an dernier par la Bourse de Tokyo pour inciter les entreprises dont les actions sont peu performantes à améliorer l'utilisation de leur capital ont permis d'améliorer les fondamentaux des investisseurs, avec des rachats d'actions records et le dénouement de participations croisées improductives.

Près de la moitié des entreprises de la section principale du TSE ont répondu à l'appel à divulguer des plans d'amélioration de l'efficacité du capital, a déclaré la bourse le mois dernier, en publiant pour la première fois une liste de celles qui s'étaient conformées à l'appel.

Les investisseurs estiment que les liquidités des entreprises - qui s'élevaient à 555 000 milliards de yens en 2022 - pourraient permettre d'effectuer de nombreux rachats, tandis que les 2,1 quadrillions de yens accumulés par les ménages pourraient également entraîner des hausses de prix s'ils venaient à être introduits sur le marché. (1 $ = 150,3700 yens)