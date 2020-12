Le Nikkei finit 2020 en baisse mais gagne 16,01% sur l'année

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi pour sa dernière séance de l'année sous le coup de prises de bénéfices après avoir atteint un plus haut de plus de 30 ans dans les premiers échanges.L'indice Nikkei a perdu 0,45% à 27.444,17 points et le Topix, plus large, a cédé 0,72% à 1.806,04 points.

Sur l'année, le Nikkei a grimpé de 16,01%, contre 18,2% en 2019, tandis que le Topix a gagné 4,91% après une hausse de 15,21% l'année précédente.

La Bourse de Tokyo sera fermée à partir de jeudi et rouvrira le lundi 4 janvier.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)