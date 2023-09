La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint son plus bas niveau en un mois jeudi, les inquiétudes concernant le maintien des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à des niveaux élevés réduisant l'appétit pour le risque.

Le Nikkei était en baisse de 1,73% à 31 813,01, son plus bas niveau depuis le 28 août, à la mi-journée. Le Topix, plus large, a glissé de 1,5 % à 2 344,05, un creux de près de quatre semaines.

"Le Nikkei est sur la voie d'une troisième chute mensuelle consécutive, car la décision de la Fed la semaine dernière lui a coupé l'herbe sous le pied", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Le Nikkei a surpassé la plupart de ses homologues mondiaux, y compris les indices boursiers américains et européens... Le Nikkei approche de la fin de sa correction depuis le sommet de juin".

Le Nikkei a perdu environ 5 % depuis qu'il a atteint son plus haut niveau depuis 33 ans en juin, mais il a encore progressé d'environ 23 % cette année et restera la bourse la plus performante d'Asie en 2023, grâce à d'importantes entrées de capitaux étrangers.

Les données du ministère des finances montrent cependant que les investisseurs étrangers ont vendu des actions japonaises pour une valeur de 3 000 milliards de yens (20,08 milliards de dollars) au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 septembre, ce qui constitue un record de ventes nettes hebdomadaires par les étrangers.

Au cours de la nuit, le S&P 500 a enregistré un léger gain après une séance en dents de scie, les investisseurs se demandant s'ils allaient commencer à chasser les bonnes affaires après une vente alimentée par les rendements élevés des bons du Trésor et l'incertitude quant à la voie à suivre pour les taux d'intérêt.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que le pays n'excluait aucune option pour faire face à la volatilité excessive des devises, réitérant une mise en garde contre les mouvements spéculatifs sur le yen qui se débat près de ses plus bas niveaux depuis 11 mois face au dollar.

Le dollar/yen a atteint 149,71 mercredi et s'est échangé à 149,40 jeudi en Asie.

Softbank Corp et Matsui Securities Co Ltd ont chuté de plus de 3% et ont été les principaux perdants du Nikkei.

Chugai Pharmaceutical Co Ltd a augmenté de 5%, apportant le plus grand soutien à l'indice.

(1 $ = 149,4000 yens) (Reportage d'Ankur Banerjee à Singapour ; Rédaction de Rashmi Aich)