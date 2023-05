La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint vendredi son plus haut niveau depuis août 1990, l'époque dite de la "bulle" du pays, sous l'effet d'une confluence de facteurs positifs allant des bénéfices élevés à l'optimisme quant à un accord sur le plafond de la dette américaine.

L'indice de référence a atteint 30 924,57 points peu après l'ouverture de la bourse, en passe de remporter une septième victoire consécutive, après avoir franchi le seuil psychologique des 30 000 points mercredi pour la première fois en 20 mois.

Le Topix, plus large, qui avait atteint le seuil post-bulle mardi, a poursuivi son ascension jusqu'à 2 171,37.

La hausse des actions japonaises a été alimentée par une série de bons résultats d'entreprises, un yen plus faible, alors que l'on pense que la Banque du Japon maintiendra ses mesures de relance plus longtemps, et une économie qui commence à montrer des signes d'une reprise de la consommation après la crise du COVID. Les achats à l'étranger, grâce à l'augmentation des investissements de Warren Buffett et à la promotion d'une meilleure gouvernance d'entreprise par la Bourse de Tokyo, ont également donné une certaine impulsion.

La dernière poussée du Nikkei vers un sommet de 33 ans a été renforcée par les gains des actions mondiales, les investisseurs se montrant plus optimistes quant à la possibilité que les parlementaires américains parviennent bientôt à un accord sur le relèvement du plafond de la dette et évitent un défaut de paiement qui pourrait être catastrophique.

Le Nikkei a grimpé de 6,2 % depuis la clôture du 10 mai, date du début de la reprise, pour atteindre son plus haut niveau de vendredi. Il était en hausse de 0,72 % à 30 794,32.

Le Topix a gagné jusqu'à 4,2 % au cours de la même période. Il était en dernière position en hausse de 0,24% à 2 162,98.

"Les investisseurs vont passer la journée à bien réfléchir pour savoir si cette hausse du Nikkei va se poursuivre", a déclaré Kazuo Kamitami, stratège actions chez Nomura Securities. "Le mot 'surchauffe' sera très présent à l'esprit".

Les actions liées aux puces en sont un bon exemple.

Elles avaient commencé la séance en force, dans le contexte d'une reprise des marchés américains dans la nuit, mais elles ont ensuite effacé ces gains, voire fortement baissé.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a grimpé de 3,35 % à l'ouverture pour atteindre un nouveau record, mais il était en baisse de 2,79 % en dernier lieu, en tête des baisses du Nikkei.

Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron, qui a commencé la journée avec un bond de 3 % pour atteindre un pic de 11 mois, a ramené ces gains à 0,38 % et, à un moment donné, est brièvement devenu négatif.

Ricoh a mené les gains du Nikkei avec un bond de 6,65% après avoir annoncé qu'il envisageait de s'associer à une unité de Toshiba pour développer et fabriquer des copieurs et des imprimantes.

Parmi les 33 secteurs industriels de la Bourse de Tokyo, les services ont pris la tête avec une hausse de 1,46 %, suivis par les machines de précision et les machines avec des gains d'environ 1 % chacun.