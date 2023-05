La moyenne des actions japonaises Nikkei a dépassé les 30 000 pour la première fois depuis septembre 2021, mercredi, portée par un yen plus faible et l'élan d'une solide saison de résultats nationaux.

Le Nikkei est entré dans la pause de midi en hausse de 0,66% à 30 039,41, après avoir atteint un sommet de 30 060,72. L'indice de référence a progressé de 0,73 % à 0,9 % au cours de chacune des trois dernières séances, le début de cette série coïncidant avec le pic de la saison des rapports, vendredi.

Le Topix, plus large, a gagné plus modestement 0,26% à 2 132,74, mais a renouvelé le pic de 33 ans atteint mardi en poussant jusqu'à 2 135,72 au cours de la session du matin.

"Les vents contraires pour la Bourse de Tokyo sont toujours en place, mais il y a un sentiment de surchauffe qui flotte sur le marché", a déclaré Kazuo Kamitani, stratège actions chez Nomura Securities.

"Que ce soit aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, le Nikkei devrait s'ajuster à la baisse, potentiellement jusqu'à environ 28 700, a-t-il ajouté.

Le Nikkei a grimpé de plus de 3 % depuis la clôture de jeudi, ses composantes à forte teneur en exportations étant soutenues par une baisse de 2,2 % du yen par rapport au dollar, qui a permis d'accroître les revenus.

La saison des résultats nationaux s'est achevée en grande partie lundi et a été ponctuée par une série de résultats solides et plusieurs rachats d'actions au cours de la semaine.

Mercredi, les actions liées aux puces ont continué à se porter bien, le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron Ltd augmentant de 3,65 % et le fabricant d'équipement de test de puces Advantest Corp augmentant de 2,97 %.

Screen Holdings Co Ltd, une société plus petite, a été la plus forte hausse du Nikkei, avec un gain de 4,12 %, après que Tokai Tokyo Securities a relevé son objectif de prix pour l'action.

L'investisseur de start-ups SoftBank Group Corp a occupé la deuxième place, avec une progression de 3,84 %. 2, progressant de 3,84 %.

À l'inverse, les actions du secteur de l'énergie ont été pénalisées par la baisse du prix du pétrole brut.

Le secteur de la santé a été un autre frein, avec le fabricant de fournitures médicales Terumo Corp en baisse de 2,8 % et Sumitomo Pharma Co Ltd en baisse de 4,15 %. (Rapporté par Kevin Buckland ; édité par Sonia Cheema)