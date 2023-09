La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté de plus de 1% jeudi pour atteindre son plus haut niveau en une semaine, les investisseurs étant soulagés après que les données aient montré que l'inflation sous-jacente américaine restait sur sa trajectoire lente et descendante.

A 0145 GMT, l'indice Nikkei a grimpé de 1,1% à 33 076,49, franchissant le niveau des 33 000 pour la première fois depuis le 7 septembre. Fast Retailing et les valeurs technologiques lourdes ont mené les gains.

L'indice plus large Topix était en hausse de 0,7% à 2 395,31.

Au cours de la nuit, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en hausse après que les données montrant une augmentation modérée des prix à la consommation en août aient renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale laissera les taux d'intérêt inchangés en septembre.

"Le grand événement s'est terminé sans aucune surprise négative, ce qui a renforcé le sentiment des investisseurs", a déclaré Jun Morita, directeur général du département de recherche de Chibagin Asset Management.

"Si l'on considère les mouvements d'aujourd'hui, les investisseurs ont acheté les actions qui ont mené le Nikkei à la hausse, et non le Topix plus large."

Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a augmenté de 2,7 %, ce qui a donné le plus grand coup de pouce au Nikkei.

Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a gagné 3,15 % et le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a grimpé de 1,44 %.

Le fabricant de produits d'application magnétique TDK a augmenté de 2,9 %.

Les raffineurs ont bondi de 3,15 % pour devenir le principal gagnant parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo, ENEOS Holdings ayant progressé de 3,43 %. Idemitsu Kosan a grimpé de 4,13 %.

Les compagnies aériennes ont reculé de 0,35%, devenant le plus mauvais élève parmi les groupes industriels. Les sociétés de transport maritime ont perdu 0,29 %.

H.I.S. a chuté de 6,32%, même si l'agence de voyage a réduit ses pertes. La société a affiché une perte nette de 5,6 milliards de yens (38,06 millions de dollars) pour les neuf mois allant jusqu'à juillet, contre une perte de 33,26 milliards de yens un an plus tôt.

(1 $ = 147,1300 yens) (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Subhranshu Sahu)