La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint un plus bas de deux mois et demi jeudi, en raison des inquiétudes concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et des perspectives sombres de l'économie chinoise, tandis que l'affaiblissement du yen par rapport au dollar a provoqué un mouvement de vente.

Le Nikkei a chuté de 1,22% à 31 377,84 à 0157 GMT, son plus bas niveau depuis le 2 juin. Le Topix, plus large, était en baisse de 1,25 % à 2 232,48.

"Les investisseurs n'ont réagi qu'aux signaux négatifs du marché - la hausse des rendements mondiaux et les inquiétudes persistantes concernant l'économie chinoise", a déclaré Takehiko Masuzawa, responsable des transactions chez Phillp Securities Japan.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois au cours des heures de négociation en Asie, après que les minutes de la réunion de juillet de la Fed aient montré que les fonctionnaires étaient divisés sur la nécessité d'augmenter les taux d'intérêt.

"La faiblesse du yen par rapport au dollar a alimenté la spéculation sur l'intervention du gouvernement. Si cela se produit, le yen se renforcera, ce qui est négatif pour les actions japonaises".

Le yen japonais s'est encore affaibli face au dollar jeudi, atteignant son niveau le plus bas depuis novembre, en dessous du niveau qui, l'année dernière, avait déclenché une intervention.

Le propriétaire de la marque Uniqlo, Fast Retailing, a perdu 2,21 % et est devenu le plus grand frein au Nikkei. L'investisseur technologique SoftBank Group a chuté de 1,22 % et le fabricant d'équipements de santé Terumo a perdu 2,90 %.

Les actions liées au tourisme se sont affaiblies même après que les données aient signalé une reprise ferme du tourisme dans le pays. Le fabricant de cosmétiques Shiseido a perdu 3,85 % et l'exploitant de grands magasins Isetan Mitsukoshi Holdings a chuté de 3,66 %,

Le nombre de visiteurs au Japon en juillet a atteint son plus haut niveau depuis la pandémie, selon des données officielles publiées mercredi, la faiblesse du yen ayant contribué à stimuler le tourisme et à relancer la croissance de la troisième économie mondiale.

Les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo ont tous chuté, les fabricants d'acier, en baisse de 2,95 %, étant ceux qui ont le plus chuté parmi les indices. Kobe Steel a perdu 3,72 %.