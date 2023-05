Alors que le marché boursier japonais atteint des sommets inégalés depuis 33 ans, atteints pour la dernière fois à l'époque de la "bulle", les investisseurs pensent que la reprise du troisième plus grand marché du monde ne fait que commencer.

Les valorisations bon marché, les réformes des entreprises, les sorties de capitaux de la Chine, les taux bas et, surtout, l'optimisme de l'investisseur milliardaire américain Warren Buffet alimentent les achats des fonds étrangers.

Les gestionnaires de fonds affirment que l'intérêt pour les actions japonaises est à son plus haut niveau depuis près d'une décennie et, malgré l'afflux constant au cours des six derniers mois, les investisseurs étrangers restent sous-pondérés, ce qui laisse une marge de manœuvre pour modifier les allocations.

Une bonne saison de bénéfices, un yen plus faible et une économie qui montre les signes d'une reprise soutenue ont tous contribué à ce que le Nikkei atteigne des sommets sur plusieurs décennies.

L'indice a franchi la barre des 31 000 lundi, atteignant un nouveau sommet en 33 ans. Pourtant, alors que les gains atteignent près de 20 % pour l'année, ce qui en fait la bourse asiatique la plus performante et la place juste derrière le Nasdaq à forte composante technologique dans le tableau de bord mondial, les investisseurs continuent de courir après le rallye.

"De mon point de vue, il semble que le Japon attire soudainement beaucoup d'intérêt, alors qu'il atteint son plus haut niveau de marché depuis la bulle", a déclaré Richard Kaye, gestionnaire de portefeuille basé au Japon chez le gestionnaire d'actifs Comgest.

Il a récemment reçu des appels d'institutions américaines cherchant à réaliser leur premier investissement au Japon, et il lui a été demandé le mois dernier d'autoriser une augmentation de capacité de 150 millions de dollars pour le mandat japonais d'un client européen.

La maison de courtage SMBC Nikko Securities prévoit que le Nikkei terminera l'année à 35 000, tandis que Sumitomo Mitsui DS Asset Management s'attend à ce que l'indice s'établisse à 33 500.

Les investisseurs mondiaux reviennent au Japon en 2023 après trois années consécutives de retrait, les flux étrangers vers les actions et les contrats à terme japonais s'élevant à 30 milliards de dollars depuis le début de l'année, selon UBS.

Les investisseurs étrangers ont injecté 5 000 milliards de yens (37 milliards de dollars) dans les actions japonaises en avril, selon JPMorgan, un record mensuel qui ne s'est produit que six fois dans l'histoire, selon la maison de courtage.

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

L'attraction et la pression exercées sur les investisseurs ont commencé avec l'approbation du Japon par Buffett et l'appel à l'amélioration de l'efficacité du capital lancé par la Bourse de Tokyo.

Cela a déclenché un rallye qui a aidé le Nikkei à se débarrasser quelque peu de son étiquette de "piège à valeur", en raison de la façon dont les entreprises se concentrent sur les parts de marché, thésaurisent les liquidités et se soucient peu des rendements pour les actionnaires.

Aujourd'hui, les investisseurs constatent que les entreprises japonaises améliorent de manière proactive le rendement de leurs capitaux propres. Selon la Société Générale, les rachats d'actions pour l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars ont totalisé 8 500 milliards de yens (62,9 milliards de dollars), dont 3 500 milliards ont été annoncés par les entreprises au cours du dernier trimestre.

"Je constate que même les entreprises qui, traditionnellement, ne sont pas considérées comme prenant beaucoup de ces choses au sérieux, deviennent beaucoup plus sérieuses à ce sujet", a déclaré Ivailo Dikov, responsable des actions japonaises chez Eastspring Investments.

"Je pense qu'au Japon, il est très difficile d'être considéré comme un retardataire.

Selon Morgan Stanley, c'est le Japon qui a enregistré le plus grand nombre d'entrées nettes de capitaux étrangers en avril, avec 15 milliards de dollars, suivi de l'Inde avec 1,92 milliard de dollars. À l'inverse, Taïwan a enregistré les sorties les plus importantes (1,7 milliard de dollars), suivi par la Chine, alors que les risques géopolitiques s'intensifient.

Jon Withaar, responsable des situations spéciales en Asie chez Pictet Asset Management, se sent plus à l'aise dans la recherche de valeur au Japon qu'en Chine et a récemment augmenté son exposition au Japon.

"Le marché de Hong Kong, en particulier, se négocie avec le sentiment qu'une nouvelle escalade géopolitique est inévitable.

L'indice Hang Seng de Hong Kong est à peu près stable cette année, l'exubérance liée à la réouverture économique de la Chine après trois années de mesures strictes en cas de pandémie s'estompant.

Les stratèges mondiaux d'UBS recommandent de privilégier les actions japonaises plutôt que les actions américaines pour le reste de l'année.

Le marché reste également bon marché, se négociant à un ratio cours/bénéfice de 17,6 contre 27,6 pour le Nasdaq et 22 pour l'indice S&P 500, selon les données de Refinitiv.

Certains grands investisseurs ont jusqu'à présent laissé de côté la reprise, se méfiant de la propension historique du Nikkei à décevoir et de l'incertitude quant à la date à laquelle la Banque du Japon mettra fin à ses mesures massives de relance monétaire, ce qui pèsera sur les actions.

Le marché semble également en surchauffe, les indicateurs techniques montrant que le Nikkei et l'indice Topix plus large sont surachetés, ce qui les rend vulnérables aux prises de bénéfices.

T&D Asset Management prévoit que le Nikkei terminera l'année à 27 500, soit une baisse de près de 14 % par rapport aux niveaux actuels. (1 $ = 135,0500 yens)