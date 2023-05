L'indice Nikkei a baissé de 1% mercredi, s'apprêtant à subir une deuxième séance consécutive de pertes, les investisseurs continuant à bloquer leurs bénéfices après un récent rallye, tandis que l'absence d'avancée sur le plafond de la dette américaine a également freiné l'appétit pour le risque.

Les actions de Tokyo Electron Ltd ont glissé de 1,02%, suivant les pertes des pairs américains liés aux puces. CyberAgent Inc , un investisseur majeur dans une nouvelle vente d'actions de Rakuten Group Inc, a chuté de 3,97% avant la fixation du prix de l'offre. Les actions de Rakuten ont augmenté de 0,67 %.

Toyota Motor Corp a bondi de 4,6%, se remettant d'un flash crash mercredi que les analystes ont considéré comme une erreur de trading.

Le Nikkei était en baisse de 1,08% à 30 623,83 à la mi-journée. Au cours de la séance précédente, l'indice s'est replié d'un sommet de 31 352,53, un niveau atteint pour la dernière fois en août 1990. L'indice général Topix a baissé de 0,54% à 2 149,76 mercredi.

Le sentiment des géants de l'industrie japonaise est devenu positif pour la première fois cette année, tandis que les analystes ont déclaré que le Nikkei terminerait l'année autour du niveau psychologiquement clé de 30 000, selon les sondages de Reuters.

"Les marchés se sont emballés rapidement, en particulier le Japon", a déclaré Mio Kato, fondateur de LightStreamm Research, qui publie sur la plateforme Smartkarma. "Cela ressemble plus à une pause pour le marché afin de déterminer la voie à suivre - continuer le rallye ou le retour à la moyenne.

Les indicateurs techniques ont émis des signaux de surchauffe au Japon, tandis que les actions américaines étaient en forte baisse mardi alors que les parlementaires poursuivaient les négociations sur le plafond de la dette afin d'éviter un défaut de paiement.

"Les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine pourraient peser sur le marché boursier mondial, et pas seulement aux États-Unis", a déclaré Kazuo Kamitani, stratège chez Nomura.

Les actions de l'opérateur Uniqlo, Fast Retailing Co, ont chuté de 2,59 % après qu'un rapport ait indiqué que la société pourrait vendre ses magasins fermés en Russie.

Une hausse des prix du pétrole a pesé sur le sous-indice des compagnies aériennes, ANA Holdings Inc ayant perdu 2,61%.