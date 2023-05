La moyenne des actions japonaises Nikkei a fortement baissé par rapport à son plus haut niveau depuis 33 ans mardi, certains investisseurs ayant décidé de prendre leurs bénéfices après une hausse vertigineuse qui a duré huit jours.

Le Nikkei a commencé la journée en force, atteignant un nouveau sommet à 31 352,53 - un niveau atteint pour la dernière fois en août 1990 - mais a réduit ses gains après la pause de la mi-journée, attirant de nouveaux vendeurs.

Les baisses se sont rapidement succédées pour faire chuter l'indice de référence de 0,83 % avant qu'il ne clôture la journée sur une baisse de 0,42 % à 30 957,77.

Dans un mouvement habituel qui a laissé les traders perplexes, Toyota Motor Corp a chuté de 4,77% dans les derniers instants de la séance, devenant ainsi le plus grand perdant de l'indice Nikkei.

Le Topix, plus large, a baissé de 0,66 % à 2 161,49.

"Le Nikkei a commencé à paraître lourd dans l'après-midi, ce qui a entraîné des prises de bénéfices", a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef du marché chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Toutefois, M. Ichikawa prévoit toujours une remontée à 33 500 d'ici la fin de l'année.

"Les investisseurs étrangers s'arrachent les actions japonaises en ce moment, de sorte que la tendance à la hausse du Nikkei devrait se poursuivre.

Les acteurs étrangers ont été le principal moteur de la reprise, attirés par les efforts de la Bourse de Tokyo (TSE) en faveur d'une meilleure gouvernance d'entreprise et par l'augmentation des investissements de Warren Buffett dans les sociétés commerciales japonaises.

Le Nikkei a bondi d'environ 7,7 % depuis le 10 mai pour atteindre le sommet de mardi, ce qui a permis à un indicateur technique populaire, l'indice de force relative (RSI) sur 14 jours, de dépasser 85. Un indice supérieur à 70 sur une échelle de 100 est généralement considéré comme suracheté.

Certains acteurs du marché ont également souligné l'annonce du ministère japonais du commerce selon laquelle les restrictions à l'exportation de puces électroniques de pointe entreraient en vigueur en juillet.

Le géant des équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a reculé de 2,57% et a été le plus gros frein au Nikkei, perdant 49 points d'indice. Le fabricant de machines de test de puces Advantest a glissé de 1,67%.

D'autres titres liés aux puces ont cependant mieux résisté, Trend Micro et Renesas Electronics figurant parmi les principaux gains du Nikkei, avec respectivement 2,94 % et 2,21 %.

Le titre le plus performant, Nippon Paper Industries Co, a prolongé ses gains initiaux importants pour terminer la journée en hausse de 15 % après que Nomura a relevé le titre à "acheter". (Rapport de Kevin Buckland ; Rédaction de Shailesh Kuber et Eileen Soreng)