La moyenne des actions japonaises Nikkei a bondi de plus de 2 % lundi, les investisseurs étant devenus optimistes après en avoir appris davantage sur les changements probables des paramètres de la politique de la Banque du Japon (BOJ) qui devraient être annoncés mardi.

Le Nikkei a augmenté de 2,1% à 39 521,43 à la mi-journée, tandis que le Topix a gagné 1,51% à 2 711,15.

"Les investisseurs ont été soulagés car les incertitudes concernant les changements de la BOJ ont été en grande partie dissipées après avoir lu les rapports de divers médias", a déclaré Shoichi Arisawa, directeur général du département de recherche d'investissement chez IwaiCosmo Securities.

Samedi, le journal Nikkei est devenu le dernier média à signaler ce changement de politique, après que les grandes entreprises ont accordé les plus fortes augmentations de salaire en 33 ans.

Les augmentations de salaire plus importantes que prévu accordées par les grandes entreprises japonaises ont considérablement augmenté les chances que la banque centrale mette fin à huit années de politique de taux d'intérêt négatifs à l'issue d'une réunion de deux jours, mardi, consacrée à la politique monétaire.

Si les neuf membres du conseil d'administration de la BOJ estiment que les conditions sont réunies, la banque centrale fixera le taux d'appel au jour le jour comme nouvel objectif et le maintiendra dans une fourchette de 0 à 0,1 % en versant un intérêt de 0,1 % sur les réserves excédentaires que les institutions financières détiennent auprès d'elle, a rapporté l'agence Reuters.

En sortant de sa politique de taux négatifs, la BOJ abandonnera également son contrôle des rendements obligataires et cessera d'acheter des actifs à risque tels que les fonds négociés en bourse.

Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a bondi de 3,91 % pour devenir le plus grand stimulant du Nikkei, suivi par le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron, qui a augmenté de 2,32 %.

"À moins que la Fed (Réserve fédérale américaine) ne défie les attentes du marché selon lesquelles elle réduirait ses taux d'intérêt cette année, la dynamique du marché boursier se poursuivra", a déclaré Hitoshi Asaoka, stratège principal chez Asset Management One.

La Fed est considérée comme certaine de maintenir les taux à 5,25 %-5,5 % lors de sa réunion de deux jours cette semaine, mais il est possible qu'elle signale une perspective de politique "plus élevée pour plus longtemps" étant donné la rigidité de l'inflation à la fois au niveau des consommateurs et des producteurs.