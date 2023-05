La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté de 1 % vendredi, grâce aux gains des actions du secteur des puces électroniques. Les bénéfices élevés de l'entreprise américaine Nvidia et la hausse de ses actions qui s'en est suivie ont continué à soutenir le secteur.

La baisse du yen au-delà de 140 pour un dollar dans la nuit pour la première fois en six mois a également soutenu le marché centré sur les exportateurs.

Le Nikkei était en hausse de 0,98 % à 31 101,60 à la mi-journée, cherchant à terminer une semaine volatile en force. L'indice a atteint un sommet post-1990 mardi à 31 352,53 avant de reculer fortement jusqu'à 30 558,14 jeudi.

L'indice de référence reste en hausse de 0,95 % pour la semaine, en voie d'enregistrer une septième hausse hebdomadaire consécutive - sa plus longue période de hausse en cinq ans.

Le Topix, plus large, était en hausse de 0,58 % à 2 158,63, mais en baisse de 0,14 % pour la semaine, ce qui lui permet de mettre fin à une série de six semaines de gains. Le Topix a également atteint son plus haut niveau en 33 ans mardi, à 2 188,66.

"A ces niveaux élevés pour le Nikkei, il y a des gens qui veulent acheter mais ne peuvent pas, donc quand il y a des creux dans les actions, ils sautent dessus", a déclaré Maki Sawada, un stratège chez Nomura Securities.

En même temps, "certains indicateurs techniques affichent toujours des signaux de surachat, donc au-dessus de 31 000, il est facile de penser que le Nikkei invitera à la prise de bénéfices", a-t-elle ajouté.

Une mesure populaire connue sous le nom d'indice de force relative (RSI) sur 14 jours est restée au-dessus de la barre des 70, indiquant un marché surchauffé tout au long de la semaine.

Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron a progressé de 6 % vendredi pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an.

Le fabricant de machines de test de puces Advantest - qui compte Nvidia parmi ses clients - a fait un bond de plus de 5 %, s'appuyant sur la hausse de 16 % de jeudi et renouvelant un record.

Ensemble, ces deux titres ont contribué à hauteur de 165 points à la progression totale de 300 points du Nikkei.

Si l'on examine les valeurs une à une, les performances de l'indice sont plus contrastées. Sur les 225 valeurs qui le composent, 112 ont progressé, 98 ont reculé et 15 sont restées stables.

L'énergie a été de loin le secteur le moins performant du Nikkei, enregistrant une baisse de 1,87 % après que le pétrole brut a chuté brusquement d'un sommet de près d'un mois au cours de la nuit. La compagnie pétrolière Inpex a été en tête des baisses avec une chute de 2,56%. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Shailesh Kuber)