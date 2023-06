La moyenne des actions japonaises Nikkei a fait un bond de 2 % mercredi après quatre séances de pertes, grâce à la hausse des actions du secteur technologique, qui a suivi les gains enregistrés dans la nuit par ses homologues américains.

Le Nikkei a commencé l'après-midi en faisant un grand pas en avant pour dépasser la barre psychologique des 33 000, puis a fait une dernière poussée dans les dernières minutes pour terminer en hausse de 2,02% à 33 193,99.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 219 ont progressé et six ont reculé.

Les valeurs technologiques ont fait un bond de 2,6 %, devenant ainsi le secteur le plus performant du Nikkei.

L'indice de référence avait perdu plus de 3 % au cours des quatre dernières séances, après avoir atteint la semaine dernière un sommet de 33 ans à 33 772,89.

L'indice plus large Topix a gagné 1,99 % à 2 298,60.

"Lorsque vous pensez aux mouvements percutants que nous avons vus à la fois sur une base mensuelle et trimestrielle, le repli que nous avons vu ces derniers jours est logique", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Markets à Sydney.

"Mais selon moi, il ne s'agit pas d'un changement de tendance. Les tendances sont toujours en place. Elles sont toujours très fortes.

L'opérateur de la chaîne de vêtements Uniqlo, Fast Retailing, a donné le plus grand coup de pouce au Nikkei, contribuant à hauteur de 59 points d'indice avec une hausse de 1,62 %.

Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron et le fabricant de machines de test de puces Advantest ont ajouté 53 points et 45 points, respectivement, gagnant 2,66 % et 3,73 %.

La chute du yen à son plus bas niveau depuis novembre par rapport au dollar a stimulé les exportateurs, avec une hausse de 2,82 % pour Toyota Motor. Les valeurs financières ont bénéficié de la hausse des rendements obligataires, avec en tête la hausse de 3,74 % de Nomura Holdings.

En revanche, l'indice des transports maritimes de la Bourse de Tokyo, qui avait progressé de plus de 7 % au cours des deux séances précédentes, a reculé de 1,67 %.

Kawasaki Kisen Kaisha a chuté de 6,2 % pour être le plus mauvais élève du Nikkei, suivi par ses pairs Nippon Yusen et Mitsui O.S.K. Lines qui ont chuté de 1,09 % et 0,68 %, respectivement. (1 $ = 143,9600 yens) (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Rashmi Aich)