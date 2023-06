La moyenne des actions japonaises Nikkei a bondi mercredi, à la suite d'une séance de hausse à Wall street et alors que les investisseurs ont acheté des poids lourds de l'indice, y compris Toyota Motor, tandis que la faiblesse du yen a également amélioré le sentiment du marché.

L'indice Nikkei a augmenté de 0,87 % à 33 307,43 à la mi-journée, atteignant son plus haut niveau depuis mars 1990 à 33 478,21, et prolongeant ses gains pour une quatrième session. L'indice Topix, plus large, a progressé de 0,87% à 2 248,49.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint leurs plus hauts niveaux en 14 mois cette nuit, alors que les données montrant que les prix à la consommation ont augmenté modestement en mai ont stimulé les paris que la Réserve fédérale ne relèvera pas les taux d'intérêt mercredi.

"Lorsque les actions américaines augmentent, les investisseurs mondiaux doivent acheter des actions japonaises. La baisse du yen a également stimulé le sentiment des investisseurs", a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

"Et lorsque les actions japonaises sont à la hausse, ils veulent acheter des grandes capitalisations. À en juger par le marché actuel, il semble qu'ils achètent des poids lourds dans un grand paquet".

Toyota Motor a augmenté de 4,05 % après un bond de 5 % mardi, les participants au marché attendant l'assemblée annuelle des actionnaires prévue plus tard dans la journée, après que l'entreprise a annoncé une feuille de route radicale pour la technologie des véhicules électriques.

Honda Motor a progressé de 2,95 %. L'indice des constructeurs automobiles a augmenté de 2,97 % et a été le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

L'investisseur technologique SoftBank Group a progressé de 4,12 %.

Les fabricants d'acier ont augmenté de 2,9 %, Kobe Steel progressant de 4,2 %.

Les actions liées aux puces ont baissé, Advantest perdant 1,66% et Tokyo Electron reculant de 0,63%.

Les fabricants de médicaments ont perdu 0,92%, Eisai perdant 3,32% et Daiichi Sankyo 2,86%. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Subhranshu Sahu)