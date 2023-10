La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté à son plus bas niveau depuis quatre mois mardi, le sentiment s'étant dégradé en raison de la hausse des rendements américains et de l'engagement de la Réserve fédérale à prolonger la période de resserrement des conditions financières.

Le Nikkei a prolongé ses pertes dans l'après-midi, tombant à 31 157,40 pour la première fois depuis le 1er juin, avant de clôturer à 31 237,94, soit une baisse de 1,64 %.

Sur les 225 composants de l'indice, 211 ont baissé, 11 ont progressé et trois sont restés stables.

Le Topix, plus large, a glissé d'environ 1,68%.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a atteint un nouveau sommet de 16 ans au-dessus de 4,7 % la nuit dernière après que le gouverneur de la Fed Michelle Bowman et le vice-président de la Fed pour la supervision Michael Barr ont réitéré le refrain des taux plus élevés pour plus longtemps lors d'événements distincts.

La hausse des rendements américains à long terme a contribué à faire tomber le yen à son plus bas niveau depuis un an, à près de 150 pour un dollar, mais cela n'a pas contribué à faire remonter les actions des exportateurs japonais.

Toyota Motor a perdu 3,05 % et Mazda 6 %.

"Normalement, la faiblesse du yen devrait être une raison pour que les actions augmentent, en particulier les exportateurs, car elle stimule les bénéfices à l'étranger", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

"Mais comme le mouvement est motivé par une hausse des rendements à long terme, il pèse sur le Nikkei.

La promesse d'une prolongation du resserrement des conditions financières a également pesé sur le pétrole brut, qui a chuté de 2 % au cours de la nuit.

En conséquence, les actions du secteur des ressources naturelles ont été les moins performantes. Parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo, le secteur minier a été le plus touché avec une chute de 6,26 %, suivi d'une baisse de 5,47 % pour les producteurs de pétrole et de charbon.

Le raffineur Inpex a été le titre Nikkei le moins performant, avec une chute de 6,49 %. Son homologue ENEOS Holdings a perdu 5,86 %, tandis que JGC Holdings, une société d'ingénierie également impliquée dans le secteur pétrolier, a chuté de 5,79 %.

Les valeurs technologiques ont apporté un certain soulagement, aidées en partie par la surperformance du Nasdaq au cours de la nuit à Wall Street.

Les fournisseurs de services en ligne LY Corp et Recruit Holdings ont augmenté respectivement de 1,31 % et de 0,33 %, tandis que Nintendo a gagné 0,49 % et le groupe Sony 0,45 %. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Sohini Goswami)