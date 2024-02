La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté jeudi, après que les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, aient réduit les espoirs d'une possible baisse des taux d'intérêt en mars.

Le Nikkei a chuté de 0,72 % à 36 024,29 à la mi-journée, après avoir clôturé mercredi son meilleur mois de janvier depuis 26 ans.

Le Topix, plus large, était en baisse de 0,63% à 2535,01.

M. Powell a fait part de bonnes nouvelles concernant la lutte contre l'inflation lors de la conclusion de la réunion de deux jours de la banque centrale mercredi, mais a déclaré que les réductions de taux ne seraient pas appropriées jusqu'à ce qu'il y ait "une plus grande confiance dans le fait que l'inflation se rapproche" de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"Il est difficile d'échapper à l'histoire de la Fed en tant que principal moteur de l'action des prix aujourd'hui", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"La baisse des chances d'une réduction en mars a pour effet marginal de resserrer les conditions financières, de sorte que les actions doivent se replier pour refléter cette situation.

Les indices japonais ont suivi la faiblesse de Wall Street dans la nuit, les actions américaines ayant chuté après les dernières communications de la Fed, tandis que les actions des mégacapitaux technologiques et proches de la technologie ont encore chuté après les résultats décevants d'Alphabet.

Sur les 225 composantes du Nikkei, seules 49 ont progressé, tandis que 172 ont reculé.

En ce qui concerne les actions individuelles, les bénéfices nationaux sont restés le thème dominant parmi les meilleures performances de la session du matin.

Daiichi Sankyo Co Ltd a grimpé de 5,97 %, suivi par TDK Corp qui a gagné 5 % et East Japan Railway Co qui a progressé de 4,79 %.

Nomura Holdings était en hausse de 4,69%, après avoir atteint ses plus hauts niveaux depuis 2015 plus tôt dans la session. La plus grande société de courtage et de banque d'investissement du Japon a annoncé mercredi qu'elle rachèterait jusqu'à 4% de ses propres actions après avoir fait état d'un revenu net record de sa division de banque d'investissement.

Aozora Bank a été la plus mauvaise performance, chutant de 21,49%, suivie par la société pharmaceutique Sumitomo Pharma Co , en baisse de 17,74%.