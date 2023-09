La moyenne des actions japonaises Nikkei a baissé de plus de 1% jeudi, les poids lourds de la technologie ayant suivi leurs homologues américains après que la Réserve fédérale a durci sa position hawkish en prévoyant une nouvelle hausse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

Le Nikkei a chuté de 1,14% à 32 647,72 à la mi-journée, le fabricant d'équipements de test de puces Advantest perdant 2,34% pour devenir le plus grand frein.

Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a glissé de 0,8 % et l'investisseur en start-up technologiques SoftBank Group a perdu 2,34 %.

Au cours de la nuit, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont chuté après que la Fed a maintenu ses taux d'intérêt directeurs inchangés, comme prévu, et a revu ses projections économiques à la hausse en avertissant que la lutte contre l'inflation était loin d'être terminée.

"Les valeurs technologiques lourdes japonaises ont suivi les baisses du S&P et du Nasdaq, et ont poussé le Nikkei à la baisse", a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marché à l'Institut de recherche Tokai Tokyo.

Le Topix, plus large, a glissé de 0,72% à 2 387,96, les banques limitant la baisse.

L'indice bancaire a augmenté de 1,79% pour devenir le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group ont grimpé respectivement de 2,42% et 2,37%.

Le secteur des services publics a progressé de 1,14%, Tokyo Electric Power Holdings ayant bondi de 4,07% pour devenir le plus grand gagnant du Nikkei.

Les fabricants d'acier ont augmenté de 0,51 %.

L'indice de croissance Topix, qui suit les actions à fort potentiel de croissance, a baissé de 1,35 %, tandis que l'indice de valeur Topix, qui suit les entreprises à croissance plus lente mais à dividendes plus élevés, a baissé de 0,27 %.

Parmi les 225 composantes du Nikkei, 59 actions ont augmenté, 165 ont baissé et une est restée stable (rapporté par Junko Fujita ; édité par Subhranshu Sahu).