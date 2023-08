Le Nikkei japonais a perdu plus de 1 % lundi, les actions du secteur des puces ayant suivi la baisse de leurs homologues américaines et le recul du pétrole brut ayant pesé sur les entreprises du secteur de l'énergie.

Les inquiétudes concernant l'économie chinoise ont également entaché le sentiment général du marché, tandis que les exportateurs n'ont pas bénéficié de la chute du yen à son plus bas niveau depuis neuf mois, au-delà de 145 pour un dollar.

Les résultats financiers ont continué à produire des perdants et des gagnants importants le dernier jour de la période de référence actuelle. Le fabricant de navires et de machines Mitsui E&S Co a chuté de 8,32 % pour être en tête des baisses du Nikkei, tandis que Nippon Sheet Glass a grimpé de 10,55 % pour être le plus performant.

Le Nikkei a chuté de 1,27% pour terminer à 32 059,91, proche du plus bas niveau de la séance, après la reprise des échanges à la suite d'un week-end prolongé par des vacances. Sur les 225 composants du Nikkei, 175 ont baissé, 48 ont augmenté et deux sont restés stables.

Le Topix, plus large, a perdu 0,98% à 2 280,89.

"Les fortes fluctuations des actions individuelles à la suite de la publication des résultats se poursuivront demain, mais elles céderont progressivement la place à la question de savoir si l'économie américaine ralentit plus que prévu et à l'orientation de l'économie chinoise", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

La saison des résultats au Japon a atteint un crescendo d'environ 850 sociétés jeudi dernier, avec environ 330 au cours de la journée de lundi.

Les États-Unis et la Chine publieront des données sur les ventes au détail mardi, et la Chine publiera également des chiffres sur la production industrielle.

Les indicateurs économiques chinois ont connu une série de résultats décevants au cours des dernières semaines, ce qui renforce les arguments en faveur d'un renforcement des mesures de relance de la part de Pékin.

Les actions des compagnies aériennes japonaises, qui dans d'autres circonstances auraient pu bénéficier de la décision du week-end de la Chine de lever les restrictions sur les voyages de groupe vers le Japon, ont été plus faibles lundi, ANA Holdings perdant 1 %.

Les constructeurs automobiles ont encore reculé dans l'après-midi asiatique, Toyota perdant 0,9 % et Honda 4 %, abandonnant une grande partie des gains réalisés jeudi grâce aux bénéfices.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a limité ses pertes pour terminer la journée en baisse de 3,2 %, tandis que la société d'énergie Inpex a étendu sa chute, perdant 4,8 %. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Sonia Cheema et Eileen Soreng)