La moyenne des actions japonaises Nikkei a fait marche arrière et a chuté mercredi, les investisseurs se montrant prudents quant à une reprise, alors que des ventes ont eu lieu avant la fixation de prix spéciaux à la fin de la semaine.

Vers 0142 GMT, le Nikkei a chuté de 1% à 32 188,74 après avoir progressé jusqu'à 0,6% pour suivre la hausse de Wall street dans la nuit.

La bourse a prolongé les gains de la session précédente, terminant à son plus haut niveau depuis juillet 1990.

Le Topix, plus large, a perdu 0,65% à 2 221,72.

"Les investisseurs sont devenus prudents après la hausse du Nikkei hier, ce qui les a incités à vendre des actions. Cela a entraîné d'autres décrochages et a fait baisser l'indice", a déclaré Shoichi Arisawa, directeur général du département de recherche sur les investissements chez IwaiCosmo Securities.

En outre, avant la fixation, le 9 juin, des prix de cotation spéciaux utilisés pour fixer les valeurs des options et des contrats à terme sur l'indice, les investisseurs ont vendu des actions pour maintenir le niveau à la baisse, a déclaré M. Arisawa.

Le prix de règlement très surveillé, connu au Japon sous le nom de cotation spéciale (SQ), est calculé à partir des prix d'ouverture des 225 actions de la moyenne des actions Nikkei le deuxième vendredi du mois.

Au cours de la nuit, les actions américaines ont clôturé en hausse, aidées par quelques avancées dans les secteurs sensibles à l'économie, alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation et la réunion de politique de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Au Japon, les actions liées aux puces ont été à l'origine de la baisse du Nikkei, Tokyo Electron Ltd et Advantest Corp chutant respectivement de 3,03 % et 3,74 %.

Le fabricant de puces Renesas Electronics Corp a perdu 4,73 %, devenant ainsi le plus mauvais élève du Nikkei.

Le fabricant de climatiseurs Daikin Industries Ltd a perdu 3,13 % et le propriétaire de la marque Uniqlo, Fast Retailing Co Ltd, a glissé de 0,93 %.

À contre-courant de la tendance, le fabricant d'appareils électroménagers Sharp Corp a bondi de 4,67 %, devenant ainsi la meilleure performance du Nikkei.

Parmi les composantes du Nikkei, 78 titres ont progressé, 146 ont reculé et un est resté stable.