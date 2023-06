L'indice Nikkei des actions japonaises a légèrement baissé jeudi après une forte chute lors de la séance précédente, les valeurs technologiques ayant réduit leurs gains récents et les valeurs liées à l'énergie ayant grimpé en raison de la hausse des prix du pétrole.

Le Nikkei a oscillé entre gains et pertes, s'échangeant 0,13 % de moins à 31 871,23 à la mi-journée. Le Topix, plus large, a glissé de 0,05% à 2 205,27.

Le fabricant de médicaments Eisai a fait un bond de 9,14%, menant les gains sur le Nikkei, après que les régulateurs américains aient donné une lecture positive d'un essai de stade avancé de son traitement de la maladie d'Alzheimer.

Le groupe Sony a reculé de 0,99 %, tandis que l'entreprise de services publics Tokyo Electric Power Co a bondi de 5,41 %.

Le Nikkei a connu sa plus forte chute en trois mois mercredi, réduisant ainsi une hausse fulgurante de 15 % au cours des trois derniers mois, qui a été supérieure à celle de ses homologues mondiaux.

"Le marché n'est pas encore complètement sorti de son état de surchauffe", a déclaré Miki Sawada, stratège chez Nomura. "Les valeurs de croissance et les valeurs liées aux semi-conducteurs, qui avaient augmenté récemment, sont en train d'être vendues.

Les actions américaines ont chuté dans la nuit, les investisseurs attendant des données clés sur l'inflation ainsi que la réunion de politique de la Réserve fédérale la semaine prochaine, au cours de laquelle la banque centrale devrait s'abstenir d'augmenter les taux d'intérêt.

L'économie japonaise a connu une croissance plus importante que prévu en janvier-mars, selon des données révisées, alimentée par une reprise post-pandémique des dépenses des entreprises et des consommateurs.

Parmi les valeurs composant le Nikkei, 133 ont progressé, 90 ont reculé et deux sont restées stables.

Le secteur des machines de précision a perdu 2,01 %, devenant ainsi le plus mauvais élève des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. Les services publics d'électricité et de gaz ont été les plus gros gagnants, avec une hausse de 2,44 %.

Sur le marché plus large, le détaillant Internet Syuppin a bondi de 5,1 %, après avoir fait état d'une croissance de plus de 16 % de ses ventes en mai. (Reportage de Rocky Swift ; Rédaction de Rashmi Aich)