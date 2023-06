Les actions japonaises ont augmenté vendredi, l'indice de référence Nikkei clôturant à un plus haut de trois décennies, après que les parlementaires américains ont voté en faveur d'un relèvement de la limite de la dette et après que les banquiers centraux aient indiqué qu'ils n'étaient pas pressés de resserrer leur politique monétaire.

SoftBank Group Corp a augmenté de 4,3 %, alors que l'on s'attend à ce que son unité de fabrication de puces bénéficie d'un boom des investissements dans l'intelligence artificielle. T&D Holdings, Inc a bondi de 4,28 %, menant les assureurs à la hausse alors que les risques d'une catastrophe financière due à un défaut de paiement des États-Unis se sont évaporés.

L'indice Nikkei a progressé de 1,21 % pour atteindre 31 384,93, sa plus haute clôture depuis juillet 1990. L'indice Topix, plus large, a augmenté de 1,55 % pour atteindre 2 182,70.

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé à leurs plus hauts niveaux depuis août 2022, après que les données sur le marché du travail aient renforcé l'optimisme quant à la capacité de la Réserve fédérale à diriger l'économie vers un atterrissage en douceur.

Le Sénat américain a adopté une loi bipartisane soutenue par le président Joe Biden qui relève le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars, évitant ainsi ce qui aurait été le premier défaut de paiement de l'histoire.

Dans son pays, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré aux parlementaires que la banque centrale ne disposait pas d'un temps utile pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

Le Nikkei a progressé de 2 % au cours des cinq dernières séances, enregistrant une huitième hausse hebdomadaire consécutive. Parmi ses membres, 202 titres ont augmenté en valeur vendredi, contre seulement 16 qui ont baissé.

"Malgré la hausse du Nikkei, les titres en baisse sur le Prime Market ont été plus nombreux que les titres en hausse", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

"Toutefois, lors de la hausse du Nikkei au cours des derniers jours, le nombre d'actions gagnant en prix a augmenté, ce qui suggère que l'indice est acheté plus largement", a-t-elle ajouté.

Parmi les 33 secteurs industriels de la Bourse de Tokyo, les indices des fabricants de papier et des sociétés de matériel de transport ont été les plus performants, avec une hausse de plus de 2,6 %. Un panier de sociétés de transport maritime est resté stable.