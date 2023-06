La moyenne des actions japonaises Nikkei a clôturé à son plus haut niveau en 33 ans lundi, les gains réalisés à Wall street ayant stimulé l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs ont continué à parier sur les actions nationales en espérant que la Banque du Japon maintiendrait sa politique ultra-lointaine.

L'indice Nikkei a bondi de 2,2 % pour terminer à 32 217,43, son plus haut niveau depuis juillet 1990, et a enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis le 18 janvier.

L'indice Topix, plus large, a progressé de 1,7 % pour atteindre 2 219,79.

"Le marché a été soutenu par les gains du marché américain vendredi. Cela a contribué à maintenir le flux d'argent vers les actifs à risque au Japon", a déclaré Shigetoshi Kamada, directeur général du département de recherche de Tachibana Securities.

Les actions japonaises sont dans une position plus favorable que leurs homologues américaines, car la Banque du Japon devrait maintenir des taux très bas. Par conséquent, lorsque les actions américaines augmentent, il n'y a aucune raison de ne pas acheter des actions japonaises, a ajouté M. Kamada.

La Banque du Japon tiendra une réunion de politique générale de deux jours à partir du 15 juin.

Les efforts continus des entreprises japonaises pour augmenter le rendement pour les actionnaires ont également soutenu les sentiments, a déclaré M. Kamada.

Vendredi, les actions américaines ont clôturé en hausse après la publication d'un rapport sur le marché du travail faisant état d'une croissance modérée des salaires en mai, indiquant que la Réserve fédérale pourrait sauter une hausse de taux dans deux semaines, tandis que les investisseurs ont salué un accord conclu à Washington qui a permis d'éviter un défaut de paiement catastrophique.

Parmi les valeurs individuelles au Japon, Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a bondi de 3,86 %. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a augmenté de 3,38 % et le fabricant de robots Fanuc a progressé de 4,53 %.

Les fabricants d'équipements de fabrication de puces, qui ont initialement suivi les baisses de l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie, ont inversé la tendance, Tokyo Electron et Screen Holdings augmentant de 0,75 % et 1,9 %.

Les 33 sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo ont tous progressé, à l'exception d'un seul, les fabricants de machines, en hausse de 3,12 %, étant à l'origine des gains les plus importants. Les chargeurs ont augmenté de 2,86%.

Les services publics ont reculé de 0,6 %. Tokyo Electric Power Holdings a perdu 3,64% et est devenu le plus grand perdant du Nikkei.