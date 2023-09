La moyenne des actions japonaises Nikkei a abandonné ses gains initiaux lundi pour clôturer en baisse, alors qu'un rapport a signalé la possibilité d'une fin anticipée de la politique de taux d'intérêt négatifs de la Banque du Japon (BOJ).

Le Nikkei a chuté de 0,43 % pour clôturer à 32 467,76 après avoir progressé de 0,4 % plus tôt dans la séance. L'indice a d'abord suivi les gains de Wall Street à la fin de la semaine dernière.

Dans un article du journal Yomiuri publié au cours du week-end, le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale pourrait mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lorsque l'objectif d'une inflation de 2 % serait en vue, ce qui laisse présager d'éventuelles hausses de taux.

"L'impact s'est directement reflété dans le marché d'aujourd'hui, les valeurs financières étant en tête des gains, tandis que les valeurs immobilières ont été battues en brèche", a déclaré Takehiko Masuzawa, responsable des transactions chez Phillip Securities Japan.

"Mais le marché n'a pas connu de liquidation générale. Les actions de valeur ont augmenté.

L'indice bancaire de la Bourse de Tokyo a bondi de 4,69%, sa plus forte hausse quotidienne depuis le 20 décembre, et a été la plus forte hausse parmi les 33 sous-indices de l'industrie.

Le secteur de l'assurance a augmenté de 2,15% et le secteur du courtage a grimpé de 1,21%.

Les valeurs financières ont dominé la liste des 10 plus fortes hausses du Nikkei. Resona Holdings a fait un bond de 6,54 % pour prendre la tête du classement.

Sumitomo Mitsui Financial Group a augmenté de 5,34 % et Mitsubishi UFJ Financial Group a grimpé de 4,29 %.

Le secteur de l'immobilier a été le moins performant avec une chute de 3,22 %.

Mitsui Fudosan a chuté de 4,27 %, devenant ainsi le plus mauvais élève du Nikkei. Ses pairs, Mitsubishi Estate, ont perdu 4,07 % et Sumitomo Realty & Development a glissé de 3,5 %.

Les actions liées aux puces électroniques ont chuté, Tokyo Electron et Advantest perdant respectivement 2,98 % et 3,54 %.

L'indice plus large Topix a terminé en hausse de 0,06% à 2 360,48, son indice de valeur augmentant de 0,71%, tandis que l'indice de croissance a glissé de 0,66%. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Subhranshu Sahu)