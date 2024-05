La moyenne des actions japonaises Nikkei a reculé vendredi, dans le sillage de la faiblesse de Wall Street au cours de la nuit, l'incertitude quant à la politique de la Banque du Japon ayant également pesé sur le moral des investisseurs.

Le Nikkei était en baisse de 0,36 % à 38 782,08 à la mi-journée, après trois séances consécutives de hausse. Il a gagné 1,45% depuis le début de la semaine.

L'indice a récupéré quelques pertes après que la BOJ ait maintenu le montant de son opération régulière d'achat d'obligations.

Lundi, la banque centrale a brusquement réduit le montant pour les obligations dont l'échéance est comprise entre 5 et 10 ans, ce qui a suscité des spéculations quant à la poursuite de son mouvement hawkish.

"Le marché s'est intéressé à l'opération de la BOJ aujourd'hui parce que cela faisait partie de l'évaluation de sa politique, a déclaré Yugo Tsuboi, stratégiste en chef chez Daiwa Securities.

Le Topix, plus large, a récupéré des pertes initiales pour augmenter de 0,19 % à 2 742,66, les investisseurs ayant acheté la baisse.

"Les investisseurs continuent d'acheter des actions bon marché car ils pensent que le marché va continuer à augmenter vers la fin de l'année", a déclaré Jun Morita, directeur général du département de recherche de Chibagin Asset Management.

Jeudi, les actions américaines ont clôturé en baisse après que le Dow Jones ait atteint pour la première fois un sommet intrajournalier de 40 000, les investisseurs continuant à recalibrer leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt à la suite de données montrant un ralentissement de l'inflation. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a perdu 0,55 %.

Au Japon, les actions liées aux puces ont chuté vendredi, Tokyo Electron perdant 2,01 % et devenant le principal frein au Nikkei. Le fabricant de pièces en silicium Shin-Etsu Chemical a chuté de 2,02%.

Toyota Motor a augmenté de 1,4 % et est devenu le plus grand stimulant du Topix. Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group ont gagné respectivement 2,17% et 2,89%.

Le secteur bancaire a augmenté de 1,56% pour devenir le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Subhranshu Sahu)