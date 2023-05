Selon les estimations médianes des analystes interrogés par Reuters, la moyenne des actions japonaises Nikkei 225 baissera de 4 % par rapport à son plus haut niveau depuis 33 ans, pour revenir au niveau psychologiquement clé de 30 000 d'ici la fin de l'année et s'échanger autour du même niveau à la mi-2024.

Les réponses varient cependant considérablement, révélant un profond désaccord sur les perspectives d'un indice de référence qui, jusqu'à mardi, a fait fi des appels à une pause dans son essoufflante ascension vers un sommet de l'ère post-bulle.

Les premiers signes de fragilité sont apparus dans la séance de l'après-midi, lorsque l'indice a plongé de 1,67 % par rapport au sommet de 31 352,53 atteint le matin en août 1990, avant de terminer la journée sur une baisse de 0,42 % à 30 957,77, mettant fin à une série de huit jours de hausse.

Les prévisions pour la fin de l'année des 15 analystes interrogés allaient de 35 000 en haut - un niveau jamais atteint depuis février 1990 - à 26 000 en bas - où le Nikkei a commencé l'année 2023.

Quatre analystes ont fixé un objectif de 30 000 précisément, ce qui représente une baisse de 3,1 % par rapport à la clôture de mardi.

La fourchette était également large pour les dix prévisions de la mi-2024, allant de 25 000 à 35 100, avec deux appels à 30 000 exactement.

Il n'y avait pas de consensus sur la trajectoire du Nikkei au cours des trois prochains mois, quatre analystes s'attendant à une fourchette étroite, deux favorisant des reprises de 10 % ou plus, et deux considérant une correction de 10 % comme l'issue la plus probable.

Les optimistes ont tendance à citer les efforts de la Bourse de Tokyo pour renforcer la gouvernance d'entreprise, ce qui a été un facteur clé pour attirer les investisseurs étrangers qui ont largement contribué à la hausse du Nikkei. La perspective d'une poursuite de la politique monétaire ultra-légère de la Banque du Japon a également été soulignée.

"Les investisseurs étrangers s'arrachent les actions japonaises en ce moment, de sorte que la tendance à la hausse du Nikkei devrait se poursuivre", a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef du marché chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management, qui prévoit une hausse à 33 500 d'ici la fin de l'année et à 35 100 d'ici le milieu de l'année 2024.

Les haussiers comme les baissiers ont souligné l'importance des bénéfices des entreprises, après qu'une saison de publication particulièrement riche a permis au Nikkei de sortir de l'ornière à la fin du mois d'avril.

Étant donné qu'un grand nombre des composantes du Nikkei sont des exportateurs, le ralentissement de la reprise chinoise après la fermeture de la bourse a été cité comme un risque majeur.

"Le consensus des analystes sur les perspectives des entreprises pourrait être réduit vers le milieu de l'année, car l'économie chinoise s'est affaiblie", a déclaré Yunosuke Ikeda, stratège en chef pour les actions chez Nomura Securities, qui prévoit que le Nikkei tombera à 30 000 à la fin de l'année.

"Les entreprises japonaises n'ont peut-être pas pris en compte le ralentissement de l'économie chinoise dans leurs prévisions.

