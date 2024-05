La moyenne des actions japonaises Nikkei a effacé ses gains initiaux pour s'inscrire en baisse mercredi, les investisseurs ayant vendu les valeurs de croissance sur fond d'inquiétude quant à l'impact de la hausse des rendements des obligations d'État japonaises (JGB).

Le Nikkei était en baisse de 0,17% à 38 789,52 à la mi-journée après avoir augmenté de 0,7% pour suivre la forte performance des actions américaines liées aux puces, entraînées par la hausse de Nvidia.

Le Topix, plus large, a baissé de 0,27% à 2 761,05.

"Le marché est devenu nerveux à cause de l'augmentation des rendements des JGB, ce qui est un vent contraire pour les valeurs de croissance lourdes", a déclaré Shoichi Arisawa, directeur général du département de recherche d'investissement chez IwaiCosmo Securities.

"Les gains des actions nationales ont été éliminés par la hausse des rendements du JGB.

L'augmentation des rendements pourrait nuire aux valeurs de croissance dont l'attrait repose sur les flux de trésorerie futurs.

L'indice Topix des valeurs de croissance a perdu 0,49 %, tandis que l'indice des valeurs de rendement a reculé de 0,07 %.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus de 12 ans à 1,065% plus tôt dans la session, alors que l'on s'attend de plus en plus à un resserrement imminent de la politique de la Banque du Japon.

Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a inversé la tendance pour glisser de 0,11%. Le fabricant de climatiseurs Daikin Industries a chuté de 2,17%. Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a perdu 0,88 %.

Mitsubishi Electric a chuté de 6,33 %, le fabricant d'appareils électroménagers ayant abaissé son objectif de rendement des capitaux propres de 10 % à 9 %.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a augmenté de 2,35 % et SoftBank Group a gagné 3,21 %, soutenu par un gain de 7 % des actions de Nvidia au cours de la nuit. Un indice des semi-conducteurs américains a augmenté de 1,9 %.

L'industrie du transport maritime a chuté de 1,5 %, devenant le plus mauvais élève parmi les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Le secteur de l'assurance a été le plus performant, avec une hausse de 2,36%, Sompo Holdings ayant bondi de 5,45% pour devenir la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei. Son homologue T&D Holdings a progressé de 3,85 %. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)