La moyenne des actions japonaises Nikkei a baissé vendredi, les valeurs technologiques lourdes ayant suivi la baisse de leurs homologues américaines, tandis que les traders ont continué à se positionner prudemment avant la réunion de la Banque du Japon (BOJ) qui aura lieu la semaine prochaine.

Le Nikkei était en baisse de 0,14% à 38 751,54 à la mi-journée. Bien que l'indice de référence ait mis fin à une série de pertes au cours de la séance précédente, il est toujours en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois de décembre. L'indice a perdu 2,4 % depuis le début de la semaine.

Les baisses s'expliquent par le fait que les actions liées à la technologie, qui ont permis à l'indice de dépasser les 40 000 points au début du mois, ont suivi la baisse du fabricant de puces américain Nvidia, les investisseurs continuant à bloquer leurs bénéfices. L'indice américain des semi-conducteurs a chuté de 1,8 %.

Les actions du fabricant d'équipements de test de puces Advantest, qui compte Nvidia parmi ses clients, et du géant des équipements de fabrication de puces Tokyo Electron étaient en baisse de 1,7 % et de 3,3 %, respectivement. Advantest a été l'un des plus mauvais élèves de la semaine, perdant plus de 7 %.

"Je pense que les investisseurs surveillent de près l'impact de la chute du marché boursier américain et les résultats de l'enquête sur la croissance des salaires de Rengo", a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef de T&D Asset Management.

Les résultats préliminaires des négociations salariales de printemps au Japon étaient attendus plus tard dans la journée, ce qui jouera un rôle clé dans la décision de la BOJ les 18 et 19 mars.

Les spéculations se sont multipliées sur le fait que la BOJ pourrait mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion, ce qui a pesé sur l'indice Nikkei.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi que l'économie du pays n'était plus en déflation et qu'une forte tendance à l'augmentation des salaires était en cours.

Les pertes du Nikkei ont été limitées par la vigueur du secteur de l'énergie, les sociétés d'exploration énergétique ayant progressé de 4,4 %, tandis que les sociétés de production de pétrole et de charbon ont gagné 3,1 %.

Les actions des poids lourds SoftBank Group Corp et Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, ont légèrement augmenté.

Le Topix plus large était en hausse de 0,58% à 2676,95. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)