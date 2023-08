La moyenne des actions japonaises Nikkei a légèrement baissé vendredi en raison des inquiétudes concernant les perspectives économiques de la Chine et des craintes d'une hausse des taux d'intérêt, tandis que les gains des actions chinoises ont amélioré le sentiment.

L'indice Nikkei était en baisse de 0,19 % à 31 565,21 à la mi-journée, après avoir chuté de 1,1 % plus tôt dans la session. Le Nikkei est sur le point de perdre pour la troisième fois consécutive et a perdu 2,8 % sur la semaine.

Le Topix, plus large, a perdu 0,42% à 2 243,56 et est en voie de perdre 2,6% pour la semaine.

"Le marché japonais a reculé pour les mêmes raisons que lors des dernières séances, à savoir les inquiétudes concernant l'économie chinoise et la hausse des taux d'intérêt mondiaux. Les actions japonaises ont été facilement affectées par les indices étrangers car il n'y avait pas de catalyseurs de marché au Japon pour le moment", a déclaré Shuji Hosoi, stratégiste senior chez Daiwa Securities.

"Le Nikkei a réduit la plupart de ses pertes parce que les baisses des actions chinoises semblaient s'être interrompues.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre et les rendements à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 12 ans en raison des craintes que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

La faiblesse des actions américaines a également pesé sur le sentiment, a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

Au cours de la nuit, Wall Street a terminé en baisse, le Nasdaq affichant une chute de 3,4 % sur trois jours, sa plus forte baisse sur trois jours depuis février.

"L'indice Nikkei a déjà atteint son sommet, car la dynamique d'achat des investisseurs étrangers s'est affaiblie depuis juillet", a déclaré M. Ikeda.

Parmi les actions individuelles, Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a perdu 0,6 % et a été le plus grand frein au Nikkei.

Les actions des poids lourds du secteur des puces ont augmenté et ont apporté le plus grand soutien au Nikkei, Advantest et Tokyo Electron gagnant respectivement 2,64% et 1,44%.

Sur les 225 composantes du Nikkei, 72 actions ont augmenté, 152 ont baissé et une est restée stable (rapporté par Junko Fujita ; édité par Rashmi Aich).