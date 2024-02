La moyenne des actions japonaises Nikkei a baissé mardi, les investisseurs évaluant la dernière série de rapports sur les bénéfices nationaux et les prix élevés des actions ayant entraîné des prises de bénéfices.

L'indice Nikkei était en baisse de 0,66% à 36 114,06 à la clôture de la mi-journée, avec 70 des 225 composants de l'indice en hausse contre 155 en baisse.

L'indice plus large Topix était en baisse de 0,82% à 2535,81.

Les indices boursiers japonais ont suivi leurs homologues de Wall Street, qui ont clôturé en baisse la nuit dernière, le marché ayant réagi aux rapports de bénéfices américains mitigés et à la réaction de la Réserve fédérale contre la spéculation de réductions imminentes des taux d'intérêt.

Dans l'ensemble, cependant, "il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de mouvements basés sur un thème général" sur le marché boursier japonais mardi, mais plutôt une concentration sur des actions individuelles, a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef chez T&D Asset Management.

La saison des résultats au Japon étant bien entamée, les investisseurs ont pesé les dernières annonces de revenus, et les résultats financiers combinés à des prix élevés ont généré des prises de bénéfices.

Les investisseurs se sont également concentrés sur les résultats à venir, notamment ceux de Toyota Motor, poids lourd de l'indice, plus tard dans l'après-midi en Asie.

Les actions de Toyota Motor étaient en baisse de 1,1%, après que la société ait annoncé la suspension de certaines lignes pendant les premiers quarts de travail dans les usines touchées par le mauvais temps mardi.

"Il pourrait y avoir un sentiment de prudence aujourd'hui avant l'annonce des résultats", a déclaré Namioka.

La société de cosmétiques Shiseido Co Ltd est arrivée en tête avec des gains de 3,97% dans la session du matin, suivie par Konica Minolta Inc qui a gagné 3,58% et la société de grands magasins Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd qui a augmenté de 3,44%.

Les pertes les plus importantes de l'indice ont été enregistrées par le fabricant d'équipements électriques Omron Corp, qui a chuté de 15,21 %, par Pacific Metals Co Ltd, qui a perdu 9,28 %, et par le service de livraison Yamato Holdings Co Ltd, qui a chuté de 7,43 %.