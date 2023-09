La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé une semaine volatile avec de légères baisses vendredi, oscillant entre gains et pertes au cours de la session pour envoyer le benchmark boursier à sa pire performance trimestrielle depuis la mi-2022.

Les ventes d'actions de transport maritime après le détachement du dividende et les actions du secteur de l'énergie qui ont suivi la baisse des prix du pétrole brut ont compensé les gains des actions du secteur des puces et le suivi du rallye de Wall Street pendant la nuit.

Les investisseurs se sont également montrés prudents face à l'incertitude liée à une éventuelle fermeture des États-Unis et à la grève des travailleurs de l'automobile, ainsi qu'aux données économiques clés de la semaine prochaine, notamment l'enquête Tankan de la Banque du Japon et le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis.

"Les risques pour l'économie américaine augmentent et l'incertitude s'accroît", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

"Il est très difficile d'acheter activement des actions japonaises dans un tel contexte.

Le Nikkei a légèrement baissé de 0,05% à 31 857,62, portant sa perte pour la semaine à 1,68%.

L'indice Topix, plus large et moins concentré sur les valeurs technologiques, a baissé de 0,92 % sur la journée et de 2,23 % sur la semaine.

Un indice de valeurs cotées au Topix a chuté de 1,55 %, tandis qu'un indice de valeurs de croissance a reculé de 0,24 %.

Le Nikkei a perdu plus de 4 % ce trimestre, sa première baisse trimestrielle depuis septembre dernier et la plus importante depuis le mois de juin précédent.

L'indice de référence a atteint son plus haut niveau depuis le début de 1990 à 3 3772,89 à la mi-juin, et a perdu environ 5 % depuis son plus récent sommet au milieu de ce mois.

Les chargeurs, qui versent les dividendes les plus élevés parmi les actions japonaises, ont chuté de 4,38%, ce qui en fait de loin le plus mauvais élève parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo.

Les producteurs de pétrole et de charbon ont chuté de 2,92 %.

Sur le Nikkei, la technologie a été le seul point positif, mais la forte pondération de certains titres de semi-conducteurs a permis à l'indice de ne pas avoir à rougir davantage.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest, qui compte Nvidia parmi ses clients, a fait un bond de 2,98 %, tandis que le géant des équipements de test de puces Tokyo Electron a progressé de 2,58 %.